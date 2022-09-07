رفضوا العري والبكيني.. نجمات تنافسن على الاحتشام | شاهد

انتشرت الفترة الأخيرة ظهور الكثير من الفنانات في الساحل الشمالي بهوت شورت وبملابس صيفية مثيرة مقابل ذلك نشر متابعين السوشيال ميديا صور الفنانات المحتشمات وكانت اخرهم الفنانة حنان مطاوع التي نالت اعجاب الكثير عند نشرها صورتها بالبوركيني في البحر

وكانت هبة مجدي ابرز الفنانات التي تتألق بملابس محتشمة في جميع المناسبات سواء بالحفلات أو علي الشاطئ .

وتعرف سهر الصايغ بشياكتها الدائمة رغم إطلالاتها المحتشمة والتي لاتتخلي عنها سواء بدورها في الأعمال الدرامية

وتعرف ريهام عبد الغفور بظهورها باطلالات أنيقة وغير مثيرة للجدل وتختار ملابس بسيطة وغير متكلفة

وكانت ايمي سمير غانم احدي الفنانات التي انضمت الي القائمة بسبب ملابسها المحتشمة والغير مثيرة واليكم ابرز الصور الفنانات المحتشمة وترفض ارتداء ملابس مثيرة