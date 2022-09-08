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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو التنسيقية يهاجم الحركة المدنية: حفظ الله مصر من مناضلي الصالونات وأقنعتهم المزيفة

أكمل نجاتي
أكمل نجاتي

انتقد النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيان الحركة المدنية وموقفها من الحوار الوطني، مؤكدًا أن ما يردده أعضاء تحالف الحركة المدنية بشأن الحوار الوطنى يؤكد أن القنع قد سقط. 

وقال أكمل نجاتي في تصريحات له على صفحته الشخصية: «سقط القناع عن الحركة المدنية المزعومة.. لجنة التمثيل النيابى والمشاركة السياسية والحزبية.. التورتة التى يبحثون عنها  ولا يقدمون مستقبل مصر على تورتهم المزعومة».

وتسائل لماذا هذا الهلع من وجود قامات وطنية وخبراء يقودوا الحوار فى هذه اللجنة؟  مشيرا إلى أن مناضلى الصالونات  يصرخون لأنهم لايهمهم إلا المناصب والكراسي، ونسوا أن الحوار الوطنى هو حوار للسياسات  والمستقبل وليس للعبث.

واختتم تصريحات قائلًا:"أتمنى أن تراجع أحزاب الحركة المدنية  مؤشرات الديمقراطية الداخلية فى أحزابهم" حفظ الله مصر من لعنة مناضلى الصالونات وأقنعتهم المزيفة.

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