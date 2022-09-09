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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير تكلا: الملكة إليزابيث الثانية لم تكن لديها أي نوع من التفرقة بين جنسية وأخرى

إليزابيث الثانية
إليزابيث الثانية

قال سمير تكلا، الأمين العام للمجموعة البريطانية المصرية بالبرلمان البريطاني، على رحيل الملكة إليزابيث الثانية، قائلا: "شرفت بلقاء الملكية إليزابيث الثانية عندما زارت سلطنة عمان عام 1979".

وأضاف سمير تكلا مؤسس المجموعة البريطانية المصرية ومديرها العام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كانت إنسانة مجدة في العمل خاصة في الأعمال الخيرية"، لافتا: "ام تترك مكانا لم تقوم بزيارته في بريطانيا".

وأوضح: "الملكة إليزابيث الثانية هي الملكية الوحيدة التي عرفناها في حياتنا واعتلت عرش بريطانيا لمدة 70 عاما".

وتابع: "أول لقاء لي مع الملكة إليزابيث الثانية دعتني علي يخت خلال زيارتها لسلطنة عمان"، مشيرا: "الملكة إليزابيث الثانية لم تكن لديها أي نوع من التفرقة بين جنسية وأخرى".

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