أهالي الصالحية القديمة بفاقوس يطالبون بإعادة بناء الوحدة الصحية

يعاني أهالي قرية الصالحية القديمة ــ التابعة لمركز فاقوس ــ فى محافظة الشرقية ، العديد من المشاكل المزمنة، والتي تحتاج حلاً سريعًا من المسئولين، خاصة أن الوحدة الصحية بالقرية صدر لها قرار إزالة ، ولم يتم بناؤها حتى الآن، فضلاً عن عدم وجود الكثير من الخدمات الضرورية والملحة بالقرية.

يقول محمد محمود سليمان نويرة، من أبناء قرية الصالحية القديمة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": نحن أهالي الوحدة المحلية بالصالحية القديمة ــ مركز فاقوس ــ الشرقية محرمون من أدنى حقوقنا المسلوبة، حيث ان الظلم الواقع علينا ظلما كبيرا، فتعداد السكان بقرية الصالحية القديمة أكثر من 200 ألف نسمة ويوجد بها تسعة وثمانون كفر وتابع ويوجد بكل كفر من ثلاث إلى أربع آلاف نسمة.

وتابع: كان يوجد بالصالحية القديمة مستشفى عام ساهم فى علاج المصابين فى حرب أكتوبر 1973 ثم تحول الى مركز طب الاسرة ومساحتة اكثر من ثلاث افدنة ثم تم اصدار قرار ازالة رقم 66 لسنه 2017 ماعدا مبنى الاطباء ثم تم استصدار رخصة الهدم رقم 32 لسنة 2019 وتم قرار الازال ليشمل ازالة جميع المباني وتم تسليم المبنى للمقاول بتاريخ 26/1/2020 لإتمام عملية الهدم وتم نقل الوحدة والخدمات الصحية بها الى مبنى مؤجر من الوحدة المحلية وتم مخاطبه الادرة العامة لتخطيط الاستراتيجي بالوزارة لأدراج الوحدة الصحية بالصالحية القديمة بخطة 2020/2021 وتم تحويلها لمركز طب الاسرة بتاريخ 16/7/2020 وحتى الان لم يتم تنفيذ قرار خطه البناء حتى تاريخه وقرب انتهاء السنه المالية المخصصة له.

وأضاف: ونظراً لحاجة أهالي الصالحية القديمة الماسة لوجود مستشفى حيث انها تبعد عن مستشفى فاقوس العام 30 كم ومستشفى الصالحية الجديدة 28 كم ولا يوجد بين هاتين المسافتين أي خدمات طبية وتقع الصالحية بجوار ظهير صحراوي كبير .

وتابع: عدم وجود الوحدة الصحية يعرض حياة كثير من المرضى للخطر خاصة الحالات الحرجة التي تحتاج إلى أمصال أو إسعافات أولية وهو ما يجعل المرضى يلجأون للسفر إلى القرى المحيطة التى يتوفر بها أطباء أو إلى المحافظة لتلقى العلاج، حيث إن تكاليف المستشفيات الخاصة لا يستطيعها أهل القرية .



وناشد الأهالي، المسئولين التنفيذيين ومحافظ الشرقية، بوضع حل عاجل لمشكلة الوحدة الصحية بالقرية والتي أصبحت عبارة عن خرابة، رأفة بالأهالى .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01096527400



اقرأ أيضا

أهالي قرية شيبة النكارية فى الشرقية يطالبون بتطوير وتوسعة الوحدة الصحية

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.