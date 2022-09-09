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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صابرين تكشف تفاصيل دورها في مسلسل أعمل إيه

الفنانة صابرين
الفنانة صابرين

كشفت الفنانة صابرين تفاصيل مشاركتها في مسلسل اعمل اي الذي يعرض السبت المقبل عبر شاشة قنوات DMC برفقة الفنان خالد الصاوي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء DMC” إنها تجسد دور مديرة مدرسة وأم لأربع فتيات، يواجهون معهم العديد من المشكلات كما يجسد الفنان خالد الصاوي دور زوجها وهو مهندس في الإذاعة المصرية، مشيرة ان فريق العمل يواصل تصوير المشاهد المتبقية من العمل خلال الفترة الحالية.

وتابعت: "المسلسل لايت كوميدي، مسلسل اجتماعي عبارة عن حواديت كل 3 أيام مع أسرة حدوتة معينة، والتيم لذيذ جدا، والاستاذ، محمد الحناوي كاتب القصة حلو أوي".

وعن تعاونها مع الفنان خالد الصاوي، أوضحت: "خالد التعاون معاه حاجة لذيذة جدا، فهو من مدرسة التلقائية وممثل عظيم وكبير وعشرة عمر".

رامي رضوان الفنانة صابرين خالد الصاوي مسلسل أعمل إيه قنوات DMC

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