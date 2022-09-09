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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|موتورولا تطلق هاتف إيدج الأسطوري Edge 30 Ultra.. ما هي خاصية الأقمار الصناعية الجديدة في آبل وهواوي؟

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تقنيات جبارة.. موتورولا تتحدى سامسونج بهاتف Edge 30 Ultra

 

كشفت شركة موتورولا Motorola، النقاب عن أحدث إصداراتها من سلسلة Edge 30، حيث تم طرح طراز Edge 30 Ultra الرائد للبيع في أوروبا، بإمكانيات متطورة تأتي لأول مرة في هواتف موتورولا إيدج.

 

للنساء فقط .. ساعة آبل تخبر مرتديها بأفضل وقت للحمل

كشفت شركة آبل Apple، خلال اليومين الماضيين عن ساعة Watch 8 الجديدة، والتي تضم مجموعة من التقنيات المتطورة التي ستغير تجربتك مع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء.

 

موتورولا تشعل المنافسة بهاتفي Edge 30 Fusion و Edge 30 Neo

 

أعلنت موتورولا Motorola، أمس، عن ثلاثة إصدارات جديدة من هواتفها الذكية المعروفة باسم "إيدج"، جاء طراز Edge 30 Ultra ضمن فئة الفلاجشيب بإمكانيات جبارة، أما هاتف Edge 30 Fusion، و Edge 30 Neo، فيأتيان ضمن الفئة المتوسطة كمنافس لسلسة أوبو رينو 8.

 

تويتر يختبر خاصية جديدة .. ما علاقة واتساب؟

 

تختبر منصة التدوينات العالمية تويتر Twitter، طريقة جديدة لمشاركة التغريدات لعدد محدود من مستخدميه على هواتف أندرويد.

 

أبل تتفوق على أندرويد.. 4 ميزات مذهلة بهاتف iPhone 14 Pro Max

 

رفعت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أبل، الغطاء عن العديد من المنتجات الجديدة في حدث Far Out يوم الأربعاء الماضي، بما في ذلك أحدث إصدار من هواتفها الذكية، iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max.

 

اختصار تم إزالته بسرعة.. خطأ بتطبيق واتساب على أندرويد

 

يختبر واتساب WhatsApp، بانتظام بعض الميزات الجديدة التي يقدمها لمستخدميه كل فترة على مدار العام، ومع التحديث الجديد للإصدار التجريبي لمنصة المراسلة على نظام أندريد، يبدو أن خدمة الدردشة أزالت اختصارا جديدا تم طرحه مؤخرا يمنح مختبري الإصدارات التجريبية وصولا سريعا لأبرز اختصاراتها.

 

كيف ستعمل الهواتف الذكية مع الأقمار الصناعية.. وهذه الموبايلات تدعمها

 

خلال السنوات القليلة الماضية، كانت هناك تكهنات بأن شركات تصنيع الهواتف الذكية مثل آبل Apple وغيرها قد توفر ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية بأجهزتها المحمولة، ورغم أن الشائعات ترددت حول دعم سلسلة iPhone 13 لعام 2021، لتلك الخاصية ولكن تلك التوقعات لم تتحقق إلا مع تشكيلة آيفون 14.

 

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا تويتر التكنولوجيا واتساب آبل موتورولا

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