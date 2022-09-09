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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للنساء فقط .. ساعة آبل تخبر مرتديها بأفضل وقت للحمل

مميزات ساعة آبل الجديدة
مميزات ساعة آبل الجديدة Apple Watch 8

كشفت شركة آبل Apple، خلال اليومين الماضيين عن ساعة Watch 8 الجديدة، والتي تضم مجموعة من التقنيات المتطورة التي ستغير تجربتك مع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "dailymail" البريطانية، لقد تخطت الساعات الذكية منذ فترة طويلة فكرة كونها جهاز ذكي قابل للارتداء يستخدم لمجرد معرفة الوقت، حيث قدمت مجموعة محيرة من الميزات الصحية التي تم تطويرها بدءا من عد الخطوات إلى تخطيط القلب الكهربائي.

 

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مميزات ساعة آبل الجديدة Apple Watch 8

وفي الوقت الحالي، تأتي أحدث ساعة ذكية من شركة آبل لتغير مفهوم الميزات الصحية والرياضية المعروفة لهذه الأجهزة خلال السنوات الماضية، حيث سيكون بإمكان ساعة Apple Watch 8، أخبار مرتديها من النساء بأفضل وقت للحمل، حيث توفر ساعة آبل ووتش الجديدة ميزة مخصصة لمعرفة وقت "الإباضة".

مميزات ساعة آبل الجديدة Apple Watch 8

وذكرت شركة التكنولوجيا العملاقة يوم الأربعاء الماضي، من خلال حدثها الإفتراضي الذي أطلقت عليه اسم Far Out، إن ساعة Apple Watch 8 الجديدة ستجعل تنظيم الأسرة أمرا سهلا ومريحا، مع ميزة الإباضة الجديدة.

مميزات ساعة آبل الجديدة Apple Watch 8

ووفقا ل آبل، تستخدم ساعة Apple Watch 8 مستشعرين للتحقق من درجة حرارة معصم المرأة كل 5 ثوانٍ طوال الليل، وتقوم بتسجيل درجة حرارة الجسم، إذ يمكن أن تكون الزيادات الطفيفة الصغيرة التي تصل إلى 0.1 درجة علامة على الإباضة، ويعتقد الخبراء أن تتبع درجة حرارة الجسم كل يوم يمكن أن يساعد في التنبؤ بالوقت الذي من المرجح أن تحمل فيه المرأة.

مميزات ساعة آبل الجديدة Apple Watch 8

وذلك لأن أكثر الأوقات خصوبة هي الأيام التي تسبق الإباضة، بالإضافة إلى يوم الإباضة واليوم الذي يليه، وسيساعد استشعار درجة الحرارة النساء أيضا على تتبع فترة الحيض بشكل أكثر دقة.

وستتوفر ساعة آبل الجديدة Apple Watch 8 ، اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري، مقابل سعر يبدأ من 399 دولارا (أي ما يعادل 7700 جنيه مصري)، لنسخة GPS ومن 499 دولارا (أي ما يعادل 9600 جنيه مصري) لنسخة الشريحة المدمجة.

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