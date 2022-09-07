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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إذا كنت تعشق المغامرة..آبل تكشف رسميا عن Apple Watch Ultra

إذا كنت تعشق المغامرة..آبل
إذا كنت تعشق المغامرة..آبل تكشف رسميا عن Apple Watch Ultra

أعلنت شركة آبل Apple عن منتجها الجديد من الساعات وهي Apple Watch Ultra، الساعة المصممة خصيصا لتحمل ظروف الطبيعة القصوى، لتناسب كل من يملك روح المغامرة لخوض تجربة التخيم في الصحراء والغابات أو ممارسة رياضة الغطس. 

 

مميزات ساعة Apple Watch Ultra

 

تأتي الساعة Apple Watch Ultra بتصميم جديد ومختلف كليا عن الإصدارت السابقة لساعات آبل، بداية من جسم الساعة المصنوع من مادة التايتنيوم التي تعطي ساعة مقاومة أكبر للظروف الصعبة التي يخوضها المستكشفين.

 

 كما تأتي الساعة بشاشة أكبر وبسطوع أقوى مما لا يعيق من استخدام الساعة تحت آشعة الشمس العالية. كما تم إضافة زر ال Action button والذي يمكن تخصيصة للعديد من المهام مثل الجري أو البوصلة أو غيرها، و تأتي أزرار الساعة كاملة بما فيها البكرة بجانب جسم الساعة لتدعم اللمس والتعامل من خلال القفازات.


تأتي الساعة بأقوى بطارية بين إصدارات ساعات Apple المختلفة، لتأتي ببطارية تعمل لمدة 36 ساعة متواصلة في الشحنة الواحدة. والتي يمكن زيادتها إلى 60 ساعة من خلال تحديثات سيتم إصدارها في الشهور القادمة لتحسين عمر البطارية.


عملت شركة Apple على تطوير شاشة الساعة لتناسب الغرض التي صممت له، حيث تأتي في الواجهة البوصلة والتي يمكن التحكم فيها لتناسب النشاط التي يتم ممارسته من تسلق للجبال او رياضة الغطس او غيرها من تلك الانشطة. كما تم تفعيل خاصية ال Night Mood والتي تعطي الشاشة وضوح لا مثيل له في ظلام الليل.


تم تزويد الساعة بأكتر من حزام لها. كل حزام مناسب لنشاط معين مثل الحزام المطاطي الذي يمكن إرتدائة فوق بذلة الغطس لممارسة رياضة الغطس وغيرها.


لتكون ساعة Apple الجديدة هي الساعة الرياضية الاقوى، تم تطوير خاصية الملاحة بها GPS لتعمل بدقة اكبر عن أي إصدار سابق أو أي ساعة أخرى. ولتعطيك حماية أفضل تم تطوير الساعة لتحدد موقعك وارساله لطلب المساعدة في حالة الطوارئ، أو اصدار صوت يتم تفعيله من خلال الضغط مطولا على زر ال  Action buttonوالذي يمكن من حولك من تحديد موقعك لمسافة 180 متر.


لم تنسى شركة آبل محبين رياضة الغطس Scuba Diving، حيث تم تزويد ساعة Apple Watch Ultra بتطبيق  Ocianic + من تطوير شركةOutdoors  Huish، الذي يمكن ممارسين تلك الرياضة من تحديد ومعرفة جميع الظروف والمعلومات التي يمكن أن يحتاجوا لها من العمق ودرجة حرارة المياة وحالة الطقس والامواج. كما تمكنهم من التخطيط لجدول انشطتهم.


يمكنك القيام بطلب مسبق للساعة بداية من اليوم، علما بأن الساعة ستتوفر في الاسواق في ال 23 من سيبتمبر من العام الجاري بسعر 799 دولار أمريكي (أي حوالي 15 ألف جنيه مصري).

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