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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. آبل تزيح الستار عن سلسلة iPhone 14.. السعر والمواصفات

هاتف iPhone 14
هاتف iPhone 14

كشفت شركة آبل Apple، اللثام في الحدث العالمي لعام 2022، عن مجموعة جديدة من أحدث منتجاتها، تضمنت طرازات هواتف iPhone 14، والجيل الجديد من الساعات الذكية المطورة Apple Watch Series 8، والسماعة اللاسلكية AirPods Pro 2.

وعبر الحدث الافتراضي المقام بحرم الشركة Apple Park، بمدينة كوبرتينو الأمريكية، أعلنت آبل عن سلسلة iPhone 14 المنتظرة، ويتضمن الجيل الجديد من هواتف آيفون 4 إصدارات جديدة هي: iPhone 14 و iPhone 14 Pro بحجم 6.1 بوصة و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro Max بحجم 6.7 بوصة.

 

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مميزات هاتف iPhone 14


يتميز هاتف آبل الجديد iPhone 14، بشاشة Super Retina XDR من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.1 بوصة، وبدقة 1170 × 2532 بكسل، تدعم معدل تحديث 60 هرتز، مع ذروة سطوع للمحتوى عالي الوضوح HDR مثل الصور ومقاطع الفيديو عند 1200 شمعة، و زيادة في الحد الأقصى للسطوع الخارجي بنسبة 28 في المئة عند 800 شمعة، تتميز الشاشة بنوتش تطلق عليه آبل اسم DYNAMIC ISLAND.

ويأتي التغيير الأكبر في شكل تقنية كاميرا iPhone 14، إذ حصل الكاميرا العريضة بهاتف آيفون 13 برو، مع مستشعر أكبر مع عدسة أكثر إشراقا، ويضم إعدادات كاميرا خلفية مزدوجة المستشعر الواسع الجديد عبارة عن عدسة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة f/1.5، ويدعم التثبيت البصرري OIS، بينما تتميز الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 أسرع ومجال رؤية 120 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، تدعم ميزة التركيزة التلقائي لأول مرة.

وتتميز إعدادات الكاميرا الأملمية والخلفية بهاتف iPhone 14، بميزة الوضع السينمائي cinematic mode الجديدة والتي تتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع الفيديو بطريقة سينمائية، من خلال التركيز تلقائيا على الشخص أو الكائنات في الإطار وتغيير التركيز تلقائيا في الوقت الفعلي عند دخول أشخاص أو ابتعادهم عن الإطار، مع إمكانية تغيير التركيز يدويا أو اختيار التركيز على كائن أو شخص معين، مع دعم الميزة في أثناء تسجيل الفيديو بتقنية Dolby Vision HDR، كما يدعم إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل حتى 60 إطارا في الثانية.

ويحتوي إعداد الكاميرا بهاتف iPhone 14، أيضًا على تقنية تثبيت تحويل جهاز الاستشعار التي قدمتها الشركة لهاتفي آيفون 13 و 12، التي تعمل على تقليل الاهتزازات، إلى جانب ميزة ملفات التعريف الفوتوغرافية التي تتيح لك تخصيص مظهر صورك بشكل أكبر لمزيد من الاتساق عبر اللقطات.

ولم يتلقي معالج هاتف iPhone 14، ترقية هذا العام فهو يأتي مزودا بمعالج إصدارات آيفون 13 للعام الماضي المسمي A15 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، مع وحدة معالجة مركزية سداسية النواة، وهي أسرع وحدة معالجة مركزية في هاتف ذكي بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالمعالجات المنافسة وتقول الشركة أن وحدة معالجة الرسومات أسرع بنسبة تصل إلى 30% من منافسيها.

هاتف iPhone 14

ويأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائ رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

ويتميز iPhone 14، بدعم اتصال جديد مبتكر عبر الأقمار الصناعية، والتي ستتيح للمستخدمين القدرة على إرسال واستقبال رسائل نصية خلال 15 ثانية فقط، حتى في الأماكن التي لا يتوفر بها تغطية خلوية وهي ميزة تأتي لأول مرة بهواتف آيفون.

وأكدت آبل أن الخدمة ستتوفر بشكل لمدة سنتين مجانا لهواتف آيفون 14 في الولايات المتحدة وكندا فقط، وأوضحت أن الهاتف سيدعم شريحة eSim في الولايات المتحدة فقط، وهي عبارة عن شريحة SIM رقمية تتيح لك تنشيط باقة خلوية من شركة الاتصالات بدون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية.
 

ويأتي هاتف iPhone 14، بتصميم مميز بحواف مسطحة بإطار من الألمونيوم، بواجهة زجاجية محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass،و ظهر زجاجي محمي أيضا بـ Gorilla Glass، مع نوتش أصغر من الإصدارات السابقة، يتضمن  الهاتف تقنيات بصمة الوجه FaceID، مع دعم لمقاومة والغبار وفقا لمعيار IP68 الذي يضمن بقاء الهاتف في المياه العذبة على عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة دون التعرض للتلف، مع وجود طبقة من Ceramic Shield الذي تقول آبل أنها توفر أقوى حماية ضد الخدوش والصدمات.

وتشهد سلسلة آيفون 14، زيادة في سرعة الشحن السريع لأول مرة في تاريخ آبل بقدرة 30 وات، والتي يمكنها شحن البطارية التي تأتي بقوة مللى أمبير في الساعة عبر منفذ الشحن  Lightning.

ويتوفر هاتف iPhone 14، في 5 ألوان جديدة الأبيض والأسود والأرجواني والأحمر والأخضر، مقابل سعر يبدأ من 799 دولار (أي ما يعادل 15400 جنيه مصري).

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