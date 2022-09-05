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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل إطلاقها بأيام.. ميزات جبارة في هواتف iPhone 14 Pro

قبل إطلاقها بأيام..
قبل إطلاقها بأيام.. ميزات جبارة في هواتف iPhone 14 Pro

ينتظر الكثيرون من عشاق هواتف آيفون إنطلاق iPhone 14 الرائدة في 7 سبتمبر المقبل، حيث ستصدر هواتف iPhone 14 Pro الأكثر تميزا في السلسلة بعدد من الميزات الخارقة والتي ستصدر لأول مرة في الهواتف الذكية. 

 

وبحسب موقع 9to5Mac فإن هواتف iPhone 14 Pro ستصدر بنوتش صغير في الكاميرا الأمامية، مع تصميم أكثر تميزا من الهواتف السابقة، كما يُشاع أن الشركة ستضيف ملصقات الخصوصية مع الهواتف الجديدة.      

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كما ستحصل الهواتف على وضع عناصر تحكم مثل زر الفلاش وزر Live Photo في شريط الحالة ، كما ستوجد المزيد من إعدادات الصور والفيديو الدقيقة أسفل فتحات الشاشة مباشرة، وسيعطي هذا التغيير المستخدمين عرضًا أكبر لمعاينة الكاميرا عن طريق تحويل عناصر التحكم لأعلى ونقل بعضها إلى شريط الحالة. 

  

وستحتوي هواتف iPhone 14 Pro على ميزة always-on mode، أو ما يعرف بالشاشة التى تعمل دائما،  والتى ستتيح عرض مستويات البطارية والإنذارات والطقس والتقويمات وغيرها من المعلومات بينما تظل الشاشة عند مستوى سطوع منخفض.

 

وتساعد الميزة على تمكين إعداد لإخفاء البيانات الحساسة من الظهور على شاشة القفل، بالإضافة إلى السماح لك برؤية معلومات سريعة عند قفل الهاتف ، كما ستساعد أيضًا على إطالة عمر البطارية بشكل ملحوظ.

 

وبالنسبة لذاكرة الوصول العشوائي رام، والتي تعمل على تسريع أداء الهواتف بشكل كبير وتساعد على سرعة التصفح بطريقة ملحوظة ستحصل هواتف iPhone 14 Pro على ذاكرة عشوائية سعة 6 جيجا بايت رام، من نوع LPDDR5 .  

 

وستتميز هواتف iPhone 14 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، كما سيساعد هذا المستشعر من تسجيل فيديو بدقة 8K ، والذي سيكون الأول من نوعه لهواتف shoppingmode آيفون ، فيما لن يحصل عليه هاتف iPhone 14 .

 

 

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