قبل الإطلاق بساعات.. تسريبات تكشف صدمة حول معالج iPhone 14 الأساسي

كشفت تسريبات أن هاتف iPhone 14 الأساسي القادم ضمن سلسلة هواتف iPhone 14 من آبل، لن يحصل على معالج جديد، وسيتم إطلاقه بمعالج العام السابق A15 Bionic، حيث من المقرر أن تركز آبل هذا العام على دعم طرز Pro فقط .

وبحسب موقع Cult of Mac فإن التسريبات الجديدة التي تأتي قبل ساعات من إنطلاق هواتف iPhone 14 رسميا تظهر بأن آبل قد قررت التخلي عن رفع سعر الهاتف الأساسي من السلسلة مقابل إبقاء المعالج السابق A15 Bionic.

كما ذكر تقرير آخر من صحيفة وول ستريت جورنال بأن طرز Pro فقط من سلسلة iPhone 14 هي التي ستحصل على المعالج الجديد A16 Bionic، مما يعني أن هاتف iPhone 14 Plus لن يحصل هو الآخر على المعالج الجديد.

ومن المعروف أن شركة آبل تستخدم عادةً معالج A-series موحد في جميع هواتف السلسلة التي تطلقها، الأمر الذي كان يمنحها أداءً متطابقًا تقريبًا، إلا أنه يبدو أن العام الحالي لهواتف آيفون سيشهد تغييرا كبيرا، حيث سيتم دعم طرز Pro من هواتف iPhone 14 Pro وكذلك iPhone 14 Pro Max على أبرز الميزات الجديدة.

وستحصل هواتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max على ميزة always-on mode، أو ما يعرف بالشاشة التى تعمل دائما، والتى ستتيح عرض مستويات البطارية والإنذارات والطقس والتقويمات وغيرها من المعلومات بينما تظل الشاشة عند مستوى سطوع منخفض، كما ستتميز بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، ونوتش أصغر في الحجم للكاميرا الأمامية.