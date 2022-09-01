السعر النهائي لهواتف iPhone 14 الجديدة

تستعد شركة آبل Apple الرائدة لإطلاق أحدث هواتفها في 7 سبتمبر القادم iPhone 14، ومن المتوقع ألا تزداد الأسعار بشكل مبالغ فيه كما شيع من قبل.

بحسب ما ذكره موقع "جي إس إم آرينا" التقني، ستقوم آبل بالاستغناء عن طراز mini وإضافة طراز آخر لطراز Max ، لذلك من المتوقع حدوث تغيير في الأسعار، فتوقع بعض المحللين أن أسعار طرازي Pro سترتفع بمقدار 100 دولار (مايقرب من 2000 جنيه) ، لكن ذكر تقرير من TrendForce اليوم تعتقد أن ارتفاع الأسعار سيكون أقل من هذا الرقم.

سعر طرازات هواتف iPhone 14

فيمكن أن يكون هاتف iPhone 14 أرخص بـ 50 دولارًا من سابقه ، والذي بدأ بسعر 800 دولار، حيث سيكلف الطراز الأساسي 750 دولارًا أو 800 دولارًا على على الأقل .

بينما سيكلف هاتف iPhone 14 Max الجديد أكثر بحوالي 100 دولار عن الطراز الأساسي، ليكون سعره 850 دولارًا أو 900 دولارًا ، وفقا لتوقعات المحللين.

لكن بالنسبة لهاتفي iPhone 14 Proو Pro Max من المتوقع أن يزداد سعرهم كثيرا نظرا للإمكانيات التي سيحصلون عليها، لكن حتى الآن لا يوجد إجماع حول ما إذا كان سعره سيرتفع بمقدار 50 دولارًا أم 100 دولار.



ستحصل هواتف Pro على بعض التحديثات التي سيفوتها النظام الأساسي، مثل أنهم سيعملون بمعالجات Apple A16 الجديدة ، وذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 ، وشاشات من نوع LTPO الجديدة ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز مع وظيفة AOD ونظام Face ID الجديد ، وكاميرات رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع تسجيل فيديو بدقة 8K ، وكاميرات جديدة فائقة الاتساع والمزيد.

بينما لن يحصل iPhone 14 و 14 Max حتى على هذه المعالجات الجديدة، وجدير بالذكر أن آبل تتوقع مبيعات هائلة لسلسلة هواتفها الجديدة بعد الإعلان الرسمي عنها في 7 سبتمبر.