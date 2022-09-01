عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

السعر النهائي لهواتف iPhone 14 الجديدة

السعر النهائي لهواتف
السعر النهائي لهواتف iPhone 14 الجديدة

تستعد شركة آبل Apple الرائدة لإطلاق أحدث هواتفها في 7 سبتمبر القادم iPhone 14، ومن المتوقع ألا تزداد الأسعار بشكل مبالغ فيه كما شيع من قبل.

 

بحسب ما ذكره موقع "جي إس إم آرينا" التقني، ستقوم آبل بالاستغناء عن طراز mini وإضافة طراز آخر لطراز  Max ، لذلك من المتوقع حدوث تغيير في الأسعار، فتوقع بعض المحللين أن أسعار طرازي Pro سترتفع بمقدار 100 دولار (مايقرب من 2000 جنيه) ، لكن ذكر تقرير من TrendForce اليوم تعتقد أن ارتفاع الأسعار سيكون أقل من هذا الرقم.

 

سعر طرازات هواتف iPhone 14

 

فيمكن أن يكون هاتف iPhone 14 أرخص بـ 50 دولارًا من سابقه ، والذي بدأ بسعر 800 دولار، حيث سيكلف الطراز الأساسي 750 دولارًا أو 800 دولارًا على  على الأقل .

يستاهل الفلوس.. هاتف iPhone 14 الجديد بكاميرا تحت الشاشة

حفاظا على البيئة.. آبل ستصنع هواتف iPhone من "الزبالة"

بينما سيكلف هاتف iPhone 14 Max الجديد أكثر بحوالي 100 دولار عن الطراز الأساسي، ليكون سعره 850 دولارًا أو 900 دولارًا ، وفقا لتوقعات المحللين.

 

لكن بالنسبة لهاتفي  iPhone 14 Proو Pro Max من المتوقع أن يزداد سعرهم كثيرا نظرا للإمكانيات التي سيحصلون عليها، لكن حتى الآن لا يوجد إجماع حول ما إذا كان سعره سيرتفع بمقدار  50 دولارًا أم 100 دولار.


ستحصل هواتف Pro على بعض التحديثات التي سيفوتها النظام الأساسي،  مثل أنهم سيعملون بمعالجات Apple A16 الجديدة ، وذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 ، وشاشات من نوع LTPO الجديدة ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز مع وظيفة AOD ونظام Face ID الجديد ، وكاميرات رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع تسجيل فيديو بدقة 8K ، وكاميرات جديدة فائقة الاتساع والمزيد.  

 

بينما لن يحصل iPhone 14 و 14 Max  حتى على هذه المعالجات الجديدة، وجدير بالذكر أن آبل تتوقع مبيعات هائلة لسلسلة هواتفها الجديدة بعد الإعلان الرسمي عنها في 7 سبتمبر.

iPhone iPhone 14 iPhone 14 Max iPhone 14 Pro Pro Max آبل Apple

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

هاني حتحوت يكشف عن المدرب الأقرب لتدريب الأهلي خلفاً لـ سواريش| فيديو

بالأسماء.. فرج عامر يعلن عن صفقات الأهلي القادمة من وادي دجلة

وفاة الفنان الشاب أمين العسال

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

انهيار الذهب بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

مدرب كبير|الأهلي يقترب من التعاقد مع مدير فنى برتغالى.. تعرف عليه

مبلغ خرافي .. مفاجأة صادمة بشأن رحيل سواريش عن الأهلي

موضوعات متعلقة

لو موبايلك آيفون.. تحديثات جديدة في تطبيق واتساب لازم تستخدمها

اوعى تشتري دلوقتي.. قائمة بأرخص وأفضل موبايلات هتنزل السوق قريب

نوستالجيا.. نوكيا رجعت موبايلاتها القديمة بنفس أسعار زمان

بتنافس سامسونج.. اعرف سعر أحدث Smartwatch من جوجل

موتورولا تحطم الأسواق بهاتف جديد قنبلة إمكانيات.. اعرف سعره

هاتف جديد تاتش من موتورولا وبـ 3000 جنيه بس

Redmi تستعد لإطلاق هاتف أسطورة بسعر منخفض .. اعرف مواصفاته

بلوك بلوك بلوك..العالم يوجه ضربة أخرى إلى ترامب

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تشارك في هجوم أوكرانيا المضاد .. تفاصيل

14 هاتريك .. هالاند ماكينة أهداف لا تتوقف في مانشستر سيتي

قرار جمهوري بسحب قرارين خاصين ببعض التعيينات بالنيابة الإدارية

أرخص من كارت الشحن.. قوادة تدير شقة دعارة بـ 8 جنيهات في الدقيقة

طقس اليوم| أمطار خفيفة على السواحل والأجواء غائمة بالقاهرة الكبرى

انفراد.. نص اعترافات القائم بأعمال عميد دراسات جامعة دمنهور في قضية الرشوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الصور الأولى لـ نادين لبكي من فيلم راجعين إلى إسكندرية

بمكونات بسيطة ..أرخص الطرق لإطالة الشعر بسرعة

نفسيتها حامضة.. وصلة ردح وألفاظ خارجة بين ميريام فارس ومواطنها فارس كرم

في عيد ميلادها…10 صور تكشف عن أناقة إطلالات زوجة ماجد المصري

فيديو

أهلي ميحضروش جنازتي.. رنا تنهي حياتها بحبة الغلة في بلقاس لهذا السبب|فيديوجراف

تحيا مصر.. تفاصيل القرار الاستثنائي بزيادة دعم بطاقات التموين |فيديو جراف

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ