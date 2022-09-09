عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي: البنوك أقرضت عملاءها 3.6 تريليون جنيه خلال العام الماضي

صدى البلد

ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية التي منحها الجهاز المصرفي لعملاءه بنهاية يونيو الماضي والذي يتزامن مع انتهاء السنة المالية 2022/2021، إلي 3.6 تريليون جنيه بعد أن كانت 3.51 تريليون جنيه في مايو السابق له ومقارنة بـ 3.5 تريليون جنيه في إبريل من نفس السنة.

قال أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي عن إقراض البنوك الحكومة نحو 1.36 تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 1.34 تريليون جنيه في مايو من العام الجاري ومقارنة بـ 1.33 تريليون جنيه في إبريل 2022.

وأقرضت البنوك عملاءها من خارج الحكومة نحو 2.21 تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 2,17 تريليون جنيه في مايو السابق له ومقارنة بـ 2.151 تريليون جنيه في إبريل 2022.

وتضمن التسهيلات الإئتمانية " القروض" المقدمة لعملاء البنوك من خارج الحكومة بالعملة المحلية نحو 1.94 تريليون جنيه في يونيو السابق مقابل 1.903 تريليون جنيه في مايو 2022 ومقارنة بـ 1.9 تريليون جنيه في إبريل الماضي.

وتضمنت ارصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك من خارج الحكومة قطاعات " الزراعة، الصناعة، التجارة، الخدمات، القطاعات غير الموزعة"

وأقرضت البنوك قطاع الزراعة بقيمة نحو 49.6 مليار جنيه في يونيو السابق مقابل 49.2 مليار جنيه في مايو 2022 ومقارنة بـ 48.74 مليار جنيه في إبريل 2022.

وبلغت قروض القطاع الصناعي نحو 493.4 مليار جنيه في يونيو 2022 مقابل 479.9 مليار جنيه في مايو 2022 ومقارنة بـ 475.44 مليار جنيه في إبريل من نفس العام.

وبلغت قروض القطاع التجاري نحو 224.1 مليار جنيه في يونيو 2022 مقابل 223.2 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 218.811 مليار جنيه في إبريل السابق.

وتضمنت قروض قطاع الخدمات نحو 484.4 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 476.94 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 470.96 مليار جنيه في إبريل 2022.

ووصلت قروض القطاعات الموزعة نحو 690.2 مليار جنيه في يونيو 2022 مقابل 674,2 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 666.95 مليار جنيه في إبريل 2022.

البنك المركزي البنك المركزي المصري البنوك شهر مايو يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتضربني علشان تاخد حقها الشرعي.. حمدي يستغيث بمحكمة الأسرة

تطور جديد في أزمة مصطفى فتحي .. تفاصيل

مشاهدة الزمالك والهلال بث مباشر الآن (1-1) بكأس سوبر لوسيل.. لحظة بلحظة

متشطبة والتسليم فوري.. الفرصة الأخيرة لشقق سكنية في 6 أكتوبر وأسعارها 40 ألفا

سفاح.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم يلعب في الدوري البرتغالي

أول رد من شوبير بعد تعيين كولر مديرًا فنيًا لـ الأهلي

من هو السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد لـ الأهلي

اتصالحنا .. دينا الشربيني ترد على إهانة عمرو دياب لها بكلمة واحدة|فيديو

ترشيحاتنا

مكافأة خاصة 750 جنيها.. بشرى للعاملين بهذا القطاع قبل بداية العام الدراسي

سفير القاهرة بجوبا: مصر مستمرة في دعم الخدمات العامة بجنوب السودان

ملكة الدانمارك تحصل على لقب أطول فترة حكم بأوروبا بعد إليزابيث الثانية

مرتضى منصور يفسخ عقد أحمد جمال مع قناة الزمالك بسبب هذه الرسائل

يا ويلكوا مني .. التفاصيل الكاملة لتخلّص اللورد من الشربيني بمسجد بالدقهلية

الصين تشكر وزراء الخارجية العرب: تعزيز التعاون يعكس الصداقة الاستراتيجية العميقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | الإطلالة الأولى لزوجة الفنان إسلام جمال من حفل زفافهما

بفستان أسود.. مي عمر تواصل الظهور بإطلالات جريئة

بخسارة شديدة في الوزن ومجوهرات صاخبة.. أصالة تثير الجدل

بلاش منها .. المشروبات الغازية الدايت تهدّدك بـ 8 أمراض خطيرة

فيديو

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ