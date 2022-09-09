المركزي: البنوك أقرضت عملاءها 3.6 تريليون جنيه خلال العام الماضي

ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية التي منحها الجهاز المصرفي لعملاءه بنهاية يونيو الماضي والذي يتزامن مع انتهاء السنة المالية 2022/2021، إلي 3.6 تريليون جنيه بعد أن كانت 3.51 تريليون جنيه في مايو السابق له ومقارنة بـ 3.5 تريليون جنيه في إبريل من نفس السنة.

قال أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي عن إقراض البنوك الحكومة نحو 1.36 تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 1.34 تريليون جنيه في مايو من العام الجاري ومقارنة بـ 1.33 تريليون جنيه في إبريل 2022.

وأقرضت البنوك عملاءها من خارج الحكومة نحو 2.21 تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 2,17 تريليون جنيه في مايو السابق له ومقارنة بـ 2.151 تريليون جنيه في إبريل 2022.

وتضمن التسهيلات الإئتمانية " القروض" المقدمة لعملاء البنوك من خارج الحكومة بالعملة المحلية نحو 1.94 تريليون جنيه في يونيو السابق مقابل 1.903 تريليون جنيه في مايو 2022 ومقارنة بـ 1.9 تريليون جنيه في إبريل الماضي.

وتضمنت ارصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك من خارج الحكومة قطاعات " الزراعة، الصناعة، التجارة، الخدمات، القطاعات غير الموزعة"

وأقرضت البنوك قطاع الزراعة بقيمة نحو 49.6 مليار جنيه في يونيو السابق مقابل 49.2 مليار جنيه في مايو 2022 ومقارنة بـ 48.74 مليار جنيه في إبريل 2022.

وبلغت قروض القطاع الصناعي نحو 493.4 مليار جنيه في يونيو 2022 مقابل 479.9 مليار جنيه في مايو 2022 ومقارنة بـ 475.44 مليار جنيه في إبريل من نفس العام.

وبلغت قروض القطاع التجاري نحو 224.1 مليار جنيه في يونيو 2022 مقابل 223.2 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 218.811 مليار جنيه في إبريل السابق.

وتضمنت قروض قطاع الخدمات نحو 484.4 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 476.94 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 470.96 مليار جنيه في إبريل 2022.

ووصلت قروض القطاعات الموزعة نحو 690.2 مليار جنيه في يونيو 2022 مقابل 674,2 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 666.95 مليار جنيه في إبريل 2022.