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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 12 محضر تموين وصحة للمخالفين وضبط 310 علبة سجاير مجهولة المصدر خلال حملة مفاجئة بالسادات

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت محافظ المنوفية حملة تفتيشية  برئاسة اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد يرافقه رئيس مركز ومدينة السادات ومسئولى الطب البيطرى والتموين والصحة بالمرور المفاجئ على المخابز والمحلات التجارية والمنشآت التموينية بنطاق مركز ومدينة السادات  لمراقبة حركة الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والإعلان عن الأسعار.

أسفرت عن تحرير عدد ٥ محاضر صحة لعدد من محلات بيع اللحوم الحية بكفر داوود وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

تحرير153 محضرا تموينيا وغلق إداري وبيئية لعدد من المنشأت في المنوفية

محافظ المنوفية يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالشهداء بقيمة31 مليون جنيه


واستمرت أعمال الحملة وتم المرور على محلات البقالة والسوبر ماركت بمدينه السادات وضبط ٣١٠ علبة سجائر مجهولة المصدر وتحرير عدد ٧ محاضر تموينية متنوعة  ما بين احتكار وحجب وامتناع عن بيع سلعة وحيازة سلع مجهولة المصدر و بيع سلعة بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار .

الخطة الاستثمارية الطب البيطرى والتموين المحلات التجارية المخابز والمحلات بيع اللحوم الحية حملة مفاجئة حملة تفتيشية مدينة السادات

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