تحرير153 محضرا تموينيا وغلق إداري وبيئية لعدد من المنشأت في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتشكيل لجنة للمرور الدورى على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.



أشار محافظ المنوفية إلى قيام لجنة تفتيشية أمس برئاسة اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد بالمرور المفاجئ على المخابز والمحلات التجارية والمنشآت التموينية بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم لمراقبة حركة الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والإعلان عن الأسعار ، أسفرت عن تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة لقيامه بتجميع خبز مدعم غير مخصص للبيع واستخدامه فى غير اختصاصاته وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين ، ، كما تم تحرير 17 محضر ضد اصحاب محلات بقالة وثلاجات لحوم لعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة، و7 محاضر غلق إداري لعدد من المخابز والمحلات الغير مرخصة ، وكذا تحرير 4 محاضر بيئية لعدم الالتزام بالاشتراطات ، فضلا عن رفع جميع الإشغالات بميدان الكتعة وحتى تقاطع شارع عمر أفندى ومصادرة جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



وأشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الحملات التموينية أسفرت اليوم الخميس عن تحرير153 محضر تمويني متنوع ما بين 97 محضر مخالفات مخابز و 56 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وعدم الإعلان عن الأسعار ، فيما تم تحرير محضرين جنح بركة السبع وشبين الكوم ضد أصحاب محلات بيع مواد غذائية لحيازتهم كمية وقدرها طن ونصف أرز ، وكرتونة سمك بدون مستندات مجهولة المصدر .



وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وإحكام السيطرة والتصدى بكل حزم لمحاولات التلاعب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .