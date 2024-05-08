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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل وفدا من سيريلانكا لبحث إقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية بقويسنا

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام وفد المجموعة السريلانكية لتصنيع الملابس ، لبحث إقامة مشروعات استثمارية للشركة بالمنطقة الصناعية بقويسنا. 

 

 جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء أحمد أبو الغار رئيس الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية بقويسنا ، والاستاذة علا الغتمي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

 

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رحب المحافظ بالوفد على أرض المنوفية، مؤكداً حرصه الدائم على الاهتمام بالمستثمر الجاد ووضعه على رأس أولويات المحافظة وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لخلق بيئة استثمارية محفزة وجاذب لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية بما يساهم في توفير فرص عمل وتشجيع الاستثمار الأجنبي.


وخلال اللقاء تم عرض فيديو توضيحي عن المجموعة السريلانكية لتصنيع الملابس وفروعها وحجم صادراتها حول العالم ، والمنتجات الصناعية التي تتميز بها لتلبية احتياجات السوق وكذا عرض نموذج لإحدى فروع الشركة لتطبيقه على أرض المنطقة الصناعية بقويسنا، ووجه محافظ المنوفية رئيس الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية باصطحاب الوفد لإجراء معاينة على الطبيعة لعدد من قطع الأراضي الاستثمارية بالمنطقة الصناعية. 

 

مؤكداً أن المنطقة الصناعية بقويسنا صرح عملاق من صروح الصناعة المصرية على أرض المحافظة وتضم العديد من المصانع والشركات ذات الصناعات المختلفة، لافتاً أن الدولة  تولى اهتماما كبيراً نحو التوسع في إقامة العديد من المشروعات الصناعية والاستثمارات الأجنبية والتي تساهم بدورها في خفض معدلات البطالة وتحقيق رؤية مصر 2030.


ومن جانبهم قدم وفد المجموعة السريلانكية الشكر لمحافظ المنوفية على اهتمامه ودعمه اللامحدود لهم لتنفيذ خططهم المستقبلية للشركة بالمحافظة.

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