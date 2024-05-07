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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يبحث مع رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني تعزيز أوجه التعاون المشترك

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام رجل الأعمال المهندس إبراهيم العربى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى ورئيس مجلس إدارة مجموعة العربى والوفد المرافق له.

 

يأتى هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي يحرص محافظ المنوفية على عقدها بصفة مستمرة مع المستثمرين ورجال الأعمال لتنمية وتطوير القطاع الصناعي  كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة. 

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حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة ومجموعة العربي في عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع  العام على مواطنى المحافظة، وقد أكد محافظ المنوفية تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المستثمرين لخلق مناخ آمن وجاذب لإقامة العديد من المشروعات الإستثمارية والتي تساهم بدورها في  دفع عجلة الإنتاج وخفض معدلات البطالة.


وأعرب محافظ المنوفية عن تقديره للدور الرائد لمجموعة العربى كونها أحد أهم الكيانات الصناعية الكبرى والرائدة في مجال الصناعة على أرض محافظة المنوفية، مقدما التهنئة لمجموعة العربي بشأن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة ريتشي العالمية لإنشاء مشروع تصنيع كومبيرسور والذى يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا وغرب آسيا مما يساعد على تعميق التصنيع المحلي وزيادة التصدير كونه مؤشر قوى على ثقة المستثمر الأجنبي في مناخ الاستثمار المصري.


ومن جانبه أشاد المهندس إبراهيم العربى بجهود محافظ المنوفية في دعم المستثمرين والتعرف على مطالبهم وسرعة تلبيتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمختصة حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم ، مؤكداً استمرار التعاون مع الجهاز التنفيذى للمحافظة للارتقاء بالخدمات والعمل على إحداث تنمية شاملة.

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