دون شكاوي.. انطلاق ماراثون امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية في المنوفية

انطلقت اليوم أعمال الامتحانات الصف الاول الثانوي بمحافظة المنوفية.

وتابع محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، سير إلأعمال الامتحانات بمدرسة الشهيد المقدم ياسر فريج الثانوية الجديدة بإدارة شبين الكوم التعليمية.

حيث يؤدي نحو 45261 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، امتحانات مادة اللغة العربية فترة أولي ، واطمأن إلي عدم وجود أي شكاوي من الامتحان، وتمكن الطلاب من الوصول لمنصة الامتحان.

و أكد مدير تعليم المنوفية، أنه لا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة ، مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، والتأكيد على مديري المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانٱ لحق الطالب .

وخلال متابعته بالمدرسة شدد وكيل الوزارة علي عدم السماح نهائياً بدخول الهاتف المحمول، وتوفير المناخ المناسب لأداء جميع الامتحانات، ومنع أي محاولات للغش، مؤكداً حرصه علي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.