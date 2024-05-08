عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون شكاوي.. انطلاق ماراثون امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية في المنوفية

انطلاق اعمال امتحانات
انطلاق اعمال امتحانات الصف الاول الثانوي

انطلقت اليوم أعمال الامتحانات الصف الاول الثانوي بمحافظة المنوفية.

وتابع محمود الفولي  مدير  مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، سير إلأعمال  الامتحانات  بمدرسة الشهيد المقدم ياسر فريج الثانوية الجديدة بإدارة شبين الكوم التعليمية.

بسبب الخلاف على قطعة أرض.. شخص يقـ.تل ميكانيكي في المنوفية

محافظ المنوفية يبحث مع رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني تعزيز أوجه التعاون المشترك

حيث يؤدي نحو 45261 طالب وطالبة  بالصف الأول الثانوي،  امتحانات مادة اللغة العربية فترة أولي ، واطمأن إلي عدم وجود أي شكاوي من الامتحان، وتمكن الطلاب من الوصول لمنصة الامتحان.

و أكد مدير تعليم المنوفية، أنه لا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة ، مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، والتأكيد على مديري المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانٱ لحق الطالب  .

وخلال متابعته بالمدرسة شدد وكيل الوزارة علي عدم السماح نهائياً بدخول الهاتف المحمول، وتوفير المناخ المناسب لأداء جميع الامتحانات، ومنع أي محاولات للغش، مؤكداً حرصه علي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

 

إدارة شبين الكوم التعليمية التربية والتعليم بالمنوفية الامتحان الورقي التطوير التكنولوجي المرحلة الثانوية امتحانات الصف الاول الثانوي ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الثانى مادة اللغة العربية محافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

تطورات إصابة مدافع الأهلي وفرص مشاركته في مباراة المحلة

نجم الزمالك الحالي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضمه منذ ثلاث سنوات

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

ترشيحاتنا

بيرنز يبدأ مباحثاته في إسرائيل بلقاء نتنياهو ومجلس الحرب يجتمع مساء اليوم

20 جنيها رسمًا.. تعرف على إجراءات تصحيح البيانات في «الأحوال المدنية»

توجيهات رئاسية بتحقيق طفرة فى الرقعة الزراعية لضمان الأمن الغذائي

وزارة الصحة في غزة تكشف أعداد الضحايا بسبب العدوان الإسرائيلي

نظارة سوداء|كيف أخفت نسرين طافش وجهها عن عدسات المصورين في محكمة أكتوبر؟ صور

أبرزها الكهرباء والمياه| السيسى يتابع توفير المرافق والخدمات للمشروعات الكبرى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عدم الوضوح.. الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن محمد صلاح

بعد تصريح ياسمين عبدالعزيز أنا بعشقه.. 7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق

رجل يرمي أرانب صغيرة من النافذة بالولايات المتحدة.. وهذا كان مصيرها

تحذير من ظاهرتين.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

فيديو

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-