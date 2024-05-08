بسبب الخلاف على قطعة أرض.. شخص يقـ.تل ميكانيكي في المنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة ميكانيكى، مقيم بدائرة المركز، وبها جرح طعنى.

وبالفحص وبسؤال شقيقه إتهم (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك خلال مشاجرة بينهم لخلافات سابقة حول ملكية قطعة أرض زراعية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشُار إليه واتهم شقيق المتوفى بالتعدى عليه وإحداث إصابته بإصابات متفرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.