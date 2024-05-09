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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالشهداء بقيمة31 مليون جنيه

رصف الطرق
رصف الطرق

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي بمشروعات الخطة الاستثمارية ، للعمل على تذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة نهو المشروعات وذلك في إطار الجهود التنموية التي تنفذها الدولة المصرية لإحداث تنمية شاملة ونقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .


 أشار محافظ المنوفية إلى أنه جاري  تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق مركز ومدينة الشهداء وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024 بقيمة استثمارية 31 مليون بمختلف قطاعات الطرق والنقل والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والأمن والاطفاء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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حيث أوضح محافظ المنوفية إلى أنه تم الانتهاء من كافة مشروعات الرصف المستهدفة بالخطة والتي تضمنت رصف عدد من الطرق الداخلية منها شارع الدكتور أحمد غانم من شارع النصر وحتى شارع المدرسة الفكرية بطول 500م ، وشارع حضانة الشروق بطول 500م ، وشارع الجامع الكبير بداية من شارع الصاغة وحتى شارع داير الناحية بطول 500م ، وكذا رصف شارع كفر الشيخ بداية من شارع بور سعيد وحتى شارع الشيخ منصور بطول 700م مع رصف متفرعاته بطول 300م ، فضلاً عن رصف شارع مدرسة الشهيد طيار من شارع النصر بطول 500م ، وشارع التلواني بداية من شارع النصر وحتى شارع المدرسة الفكرية بطول 300م ، وشارع عزيز طبانه من شارع النصر وحتى شارع المدرسة الفكرية بطول 300م وذلك كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة.


وفي قطاع تحسين البيئة ، أشار محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من دعم وصيانة الحملة الميكانيكية بالشهداء وذلك لرفع كفاءة المعدات وتعظيم الإستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه ، فضلاً عن تطوير منظومة الحماية المدنية ، كما تم الانتهاء من شراء وتوريد عدد من سيارات الكسح وذلك للتعامل مع كافة أشكال الطوارىء والأزمات ، وفيما يخص أعمال منظومة الإنارة تم الانتهاء من شراء وتوريد أدوات ومهمات الإنارة بنطاق المركز والمدينة  ، وذلك لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأضاف محافظ المنوفية أنه جاري الأعمال الانشائية للسوق الحضاري والنموذجي الجديد(متعدد الطوابق) وذلك إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع علي ثقافة العمل الحر.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية  وتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التضامن الاجتماعي الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 الطرق والنقل المشروعات الخدمية والتنموية المنطقة الصناعية المنوفية

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