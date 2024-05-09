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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يحيل عدد من المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي وإحدى الجمعيات الأهلية للنيابة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة تضر بالمال العام نُسبت الى بعض المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي وأعضاء مجلس إدارة إحدي الجمعيات الأهلية بشبين الكوم وما أثير بشأنهم من العرض الغير أمين الذي ترتب عليه جمع مبالغ مالية وإعادة صرفها في شكل مكافآت وأجور دون مراعاة الإجراءات والضوابط المنظمة وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة بذات الشأن.

 جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 14 الصادر بتاريخ 23 / 1 / 2024 .

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وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين ، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام .

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