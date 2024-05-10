محافظ المنوفية: المراكز التكنولوجية خلايا نحل على مدار الساعة

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .



وشدد محافظ المنوفية علي تذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي ، مضيفا أن المراكز التكنولوجية تعمل كخلايا نحل علي مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الاجراءات وتسريع معدلات الاداء .



ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد لإنجاز الملف وأنه سيكون هناك تقييم لمعدلات الانجاز أول بأول وتوعية المواطنين باهمية إستكمال بيانات ملفات التصالح .

وناشد المحافظ المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء مشيرا الى انه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الاجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة ، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.