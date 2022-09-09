مصرع سائق توكتوك في حادث تصادم بالبحيرة

لقى سائق توكتوك مصرعه في حادث تصادم مع ميكروباص بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى رشيد العام وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .



تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مدينة رشيد ، يفيد بوقوع حادث تصادم توكتوك بميكروباص، ما نتج عن الحادث مصرع سائق التوك التوك .



وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجري الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتبين وفاه محمد أشرف حسن ٢٣ عاماً مقيم بقرية الموازنة، جثة هامدة وتم نقله الى مستشفى رشيد العام وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.







