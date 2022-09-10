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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقابة المهن السينمائية تنعي المخرج طارق هاشم

المخرج طارق هاشم
المخرج طارق هاشم

حرصت نقابة المهن السينمائية على نعي المخرج الراحل طارق هاشم، الذي توفى خلال الساعات القليلة الماضية.


وقالوا من خلال بيان رسمي: "نحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".


تقرر إقامة عزاء الفنان طارق هاشم غدًا الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية، وذلك بعد وفاته أمس الجمعة، وجاء ذلك عبر  بيان لنقابة المهن السينمائية. 

وكان المخرج عمر عبد العزيز، قد أعلن على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك، وفاة طارق هاشم وكتب:"المخرج والصديق والزميل طارق هاشم في ذمة الله".


يذكر أن الفنان طارق هاشم، شارك في فيلم المحفظة معايا بطولة عادل امام ونور وتدور أحداثه حول فشل عطوة في دراسته ولا يجد طريقًا كي يتعيش منه سوى النشل، أثناء إحدى جولاته، يتقابل مع زميل دراسته شكري الذى يخبره أنه الآن مدير لإحدى شركات الأغذية، يشكو عطوة حاله، فيعده بتدبير وظيفة لديه، إلا أن عطوة يلمح بريق الكذب في عيني شكري وينشل حافظة نقوده، في منزله يطلع عطوة على الأوراق التي وجدها في حافظة شكري لصديقه أحمد الصحافي، فيجدها مستندات تدين شكري وبعض الشخصيات في قضايا الاختلاس.

 

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