التضامن تكشف أسباب إحالة مجدي عبد الغني للنيابة في فساد رابطة اللاعبين المحترفين .. فيديو

كشف أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلي أن الجمعية المصرية للاعبين كرة القدم المحترفين هي أحد الجمعيات الأهلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي وهي معنية بأحوال اللاعبين المحترفين داخل جمهورية مصر العربية والجمعية تخضع لوزارة التضامن الاجتماعي والقائم علي مجلس الإدارة الكابتن مجدي عبد الغني وبها عدد من الأعضاء الممثلين داخل مجلس الإدارة.

واضاف "عبد الموجود" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن الوزارة تلقت شكوي من أحد أعضاء الجمعية في شهر مايو الماضي فيما يخص علي توقيعه علي محضر الجمعية الغير عادية التي عقدت خاصة بالجمعية وبها بعض الأمور الخاصة في الجمعية.

وبناء علي تلك الشكاوي قامت وزيرة التضامن نيفين القباج بالتوجيه لتشكيل لجنة مالية وإدارية وقانونية لإعادة فحص كافة أعمال الجمعية للتأكد من صحة المخالفات التي تمت الإشارة إليها في تلك الشكوي وكذلك فحص كافة أعمال الجمعية.