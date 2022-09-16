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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعثة الزمالك في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الكاميرون

بعثة الزمالك
بعثة الزمالك

وصلت مطار القاهرة الدولي قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداً للسفر إلى الكاميرون  لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته ونتائجه الرائعة خلال الفترة الماضية والتي حقق فيها الفريق بطولتى الدورى والكأس.

 

وتنهي سلطات مطار القاهرة إجراءات سفر بعثة الزمالك عبر مبنى الركاب رقم 3، على أن يغادر الفريق على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران الرحلة رقم 3930 المتجهة الى ياوندى (الكاميرون) في تمام الساعة الثالثة عصراً.

 

ويلتقى الزمالك مع إيليكت التشادى يوم 18 سبتمبر المقبل على أن يقام لقاء العودة بعدها بأسبوع بإستاد القاهرة، وشهدت تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مؤخرا الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة،  مشاركة إمام عاشور لاعب الوسط بشكل طبيعي.

 

وخاض عاشور التقسيمة الفنية برفقة زملائه بشكل طبيعي، وظهر بصورة طيبة، بعدما تعرضه لإصابة بكدمة خفيفة في اليد خلال التدريبات الأخيرة.

بعثة الزمالك
بعثة الزمالك
مطار القاهرة الزمالك بعثة الزمالك

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