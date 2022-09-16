رئيس وزراء ويلز: مناهضو النظام الملكي في بريطانيا لهم الحق في الاحتجاج

أثناء زيارة الملك تشارلز..

قال رئيس وزراء ويلز مارك دراكفورد اليوم الجمعة، بإن المناهضين للملكية في بريطانيا لهم الحق في الاحتجاج في كارديف عاصمة ويلز أثناء زيارة الملك تشارلز الثالث.



ودعا دراكفورد بحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية، مناهضي النظام الملكي بالمملكة المتحدة لضبط النفس أثناء زيارة الملك تشارلز الثالث والتي تعتبر محطته الأخيرة في جولاته.



وقال دراكفورد في تصريحات متلفزة، إن"للناس حقا مشروعا في الاحتجاج وهناك مجموعة متنوعة من الآراء، لكن لا أعتقد أنه يجب أن يطفو هذا النقاش خلال هذا الأسبوع لكن الناس لديهم هذا الحق وأعتقد أنه سيتم ممارسته بضبط النفس وسيكون بمثابة حاشية للمشاعر السائدة اليوم".



ودعا رئيس وزراء ويلز للمحافظة على الاحتجاج متناسب كما يجب الاعتراف بالحقوق التي يتمتع بها الناس.وطالب شرطة جنوب ويلز بالتعامل الحذر مع ذلك النوع من الأحداث، قائلا "سوف يتعاملون بشكل متناسب مع الاحتجاج".



من المقرر أن تبدأ مظاهرة صامتة مناهضة للملكية ظهر اليوم الجمعة في قلعة كارديف تحت شعار "الديمقراطية الحقيقية الآن".

وتأتي زيارة الملك تشارلز الثالث بالتزامن مع يوم أوين جليندور وهو احتفال بحياة متمرد ويلزي وآخر من طالب بلقب أمير مستقل على المنطقة.