عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أثناء زيارة الملك تشارلز..

رئيس وزراء ويلز: مناهضو النظام الملكي في بريطانيا لهم الحق في الاحتجاج

صدى البلد

 قال رئيس وزراء ويلز مارك دراكفورد اليوم الجمعة، بإن المناهضين للملكية في بريطانيا لهم الحق في الاحتجاج في كارديف عاصمة ويلز أثناء زيارة الملك تشارلز الثالث.


ودعا دراكفورد بحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية، مناهضي النظام الملكي بالمملكة المتحدة لضبط النفس أثناء زيارة الملك تشارلز الثالث والتي تعتبر محطته الأخيرة في جولاته.


وقال دراكفورد في تصريحات متلفزة، إن"للناس حقا مشروعا في الاحتجاج وهناك مجموعة متنوعة من الآراء، لكن لا أعتقد أنه يجب أن يطفو هذا النقاش خلال هذا الأسبوع لكن الناس لديهم هذا الحق وأعتقد أنه سيتم ممارسته بضبط النفس وسيكون بمثابة حاشية للمشاعر السائدة اليوم".


ودعا رئيس وزراء ويلز للمحافظة على الاحتجاج متناسب كما يجب الاعتراف بالحقوق التي يتمتع بها الناس.وطالب شرطة جنوب ويلز بالتعامل الحذر مع ذلك النوع من الأحداث، قائلا "سوف يتعاملون بشكل متناسب مع الاحتجاج".


من المقرر أن تبدأ مظاهرة صامتة مناهضة للملكية ظهر اليوم الجمعة في قلعة كارديف تحت شعار "الديمقراطية الحقيقية الآن".

 

وتأتي زيارة الملك تشارلز الثالث بالتزامن مع يوم أوين جليندور وهو احتفال بحياة متمرد ويلزي وآخر من طالب بلقب أمير مستقل على المنطقة.

كارديف دراكفورد بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاتان سيئتا السمعة تشعلان معركة أرض اللواء في خناقة على شاب.. القصة الكاملة

الذهب ينزف.. تراجع تاريخي لأول مرة وهذا سعر عيار 21 الآن

مباراة فاصلة بين مصر والجزائر للوصول لكأس العالم بقطر.. مفاجأة للجميع

عمره 20 عاما.. الأهلي يتعاقد مع لاعب جديد| تفاصيل

الحق اشتري بسرعة.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الجمعة

رغم موافقة اللاعب.. سر فشل صفقة انتقال مصطفى فتحي إلى الأهلي

الحمد لله اننا مخلفناش.. رسالة صادمة من رامي جمال لطليقته

6 لاعبين.. ناقد رياضى يكشف مفاجأة جديدة بين المنتخب ونادي الزمالك

ترشيحاتنا

لقاء نادر مع شويكار تتحدث عن عيوب ومميزات فؤاد المهندس.. شاهد

كلوب يحترمه.. ميلنر يمنع لاعبي ليفربول من استخدام الهواتف

علقة موت.. الكويتي المتهم بضرب زوجته في الشارع يكشف السبب

مخاطر تنتظر العالم بـ 2023.. صرخة تحذير من البنك الدولي بشأن الركود

فيريرا يعلن قائمة الزمالك المسافرة للكاميرون لمواجهة إيليكت التشادي

بدون إنترنت.. ميزة جديدة من واتساب تحافظ على دردشاتك وصورك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزارة الرياضة تمثل مصر في مؤتمر منطقة التجارة الإفريقية حول المرأة والشباب

الحمد لله إننا مخلفناش.. صور رومانسية جمعت بين رامي جمال وطليقته ناريمان

محتشمة و أنيقة..هبة قطب تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنة سهير جودة|شاهد

ربحوا مليارات.. أدوية بدون فعالية لـ علاج كورونا| القصة الكاملة

فيديو

الكاميرات تنقذه.. سرقة الفنان أشرف عبد الباقي من أمام منزله.. فيديو جراف

عودة كهربا ووافد جديد وصفقات منتظرة.. خريطة تعاقدات الأهلي الصيفية| فيديوجراف

تطبيق اليوم الرياضي ودمج القنوات التعليمية والتكنولوجية في المدارس/فيديو جراف

موافق اشتغل مع محمد رمضان ..أول تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة بعد وعكته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ