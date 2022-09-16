إبراهيم عيسى: دعوة السيسى للمؤتمر الاقتصادي جيدة ولابد أن تتضمن مخرجاته قرارات

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن فكرة الحوار الوطني الذي قد أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر الماضي جيدة، فضلا عن دعوته للمؤتمر الاقتصادي، قائلا: "إطلاق الرئيس للحوار الوطني ووجود فكر اقتصادي جاد وصارم علينا أننا نطلع بقرارات ".

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن الوصول لقرارات هي القاسم المشترك لحوارنا الوطني، مضيفا: "القرار الاقتصادي انفردت به الحكومة في الفترة الماضية ولم يشارك فيه الشعب ولا باقي المؤسسات".

وأشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بعقد مؤتمر اقتصادي، متابعا: "المؤتمر الاقتصادي أمر جيد ولابد أن تتضمن مخرجاته قرارات".