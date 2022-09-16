ابراهيم عيسى: لو حكمت جماعة الإخوان العالم لتحول إلى غابة محترقة

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن مصر وتونس هما الدولتين الوحيدتين اللتان تمكنتا من النجاة من الأوضاع التي وصلت لها الجمهوريات العربية الأخرى، موضحا أن الاستبداد السياسي والتيار الاسلامي تسببا في أزمة الجمهوريات العربية.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن تنظيم الاخوان سيحرق العالم ويحوله الى غابة حال وصوله للحكم، قائلا: "لو حكمت جماعة الاخوان العالم لتحول العالم إلى غابة محترقة".

وأوضح الاعلامي ابراهيم عيسى، أن مصر وتونس الدولتين الوحيدتين اللتان ما زالتا متماسكتين وبهما مؤسسات لأنهما تخلصا من تنظيم الاخوان والتيار الاسلامي السياسي المفكك للمجتمع، مؤكدا أن عقيدته تقوم على تفكيك المجتمع والتفريق بين المسلم وأي ديانة أخرى.

