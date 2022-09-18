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برلمان

برعاية وحضور وزير الشباب والرياضة

انطلاق أولى فعاليات صالون «رؤي الشباب» بالتعاون مع النائبة دينا هلالي.. اليوم

النائبة دينا هلالي
النائبة دينا هلالي

ينطلق اليوم  الأحد صالون رؤي الشباب، تحت عنوان «استعاده القوة المصرية برؤية شبابها»، وذلك برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، حيث تنطلق فعاليات الصالون، في تمام السابعة من مساء غد، بقاعة المؤتمرات بمركز شباب الجزيرة بالزمالك.

ويتيح الصالون الفرصة للمشاركة الفعالة بطرح الرؤى حول استعادة القوة المصرية لدورها على المستوى الإقليمي والدولي، وتتماشى أيضًا هذه المبادرة مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق 2023 عاماً للشباب العربي، ودعم أطر الشراكة في بناء مستقبل واعد لمصر والمنطقة العربية، والذي من المقرر أن يكون بحضور عددًا من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن الصالون سيكون بمثابة قناة لتبادل الأفكار بين الشباب بمختلف محافظات الجمهورية ومد جسور الحوار لمستويات أوسع بما يضمن التعرف على الآراء المختلفة والبناءة لصالح الوطن، والذي يحل وسط تمكين غير مسبوق للشباب واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضاياهم بالعمل على فتح منافذ موسعة للحوار معهم.

وأشارت «هلالي»، إلى أن الرئيس السيسي، كان أول رئيس يدشن جسراً للتواصل معهم بإطلاق 2016 عاما للشباب، وأيضا عبر المؤتمر الوطني للشباب والذي عقد 8 مرات وتنظيم منتدى شباب العالم في 4 نسخ.

وأوضحت أن جهود القيادة السياسية على مدار ال٨ سنوات الماضية والتي كان آخرها الدعوة ليكون 2023 عام الشباب العربي، عكست اهتمام الرئيس بشباب الوطن العربي والقارة الإفريقية، وذلك باعتبارهم شركاء التاريخ، والعمل على الانفتاح أمام كافة دول العالم لتبادل الرؤى والخبرات بين الشباب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز شباب الجزيرة وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة الوطن العربي

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