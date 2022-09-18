عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القباج: القيادة السياسية تتعامل بشفافية مع قضايا الإعاقة وأهمية دمجهم وكفالة حقوقهم

وزيرة التضامن الاجتماعى
وزيرة التضامن الاجتماعى

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض الفنون التشكيلية والذي يقام علي هامش أعمال الدورة السادسة لملتقى أولادنا الدولي لذوي القدرات الخاصة والذي تنظمه مؤسسة "أولادنا " تحت شعار "كلنا إنسان"، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي علي تفقد أروقة المعرض والاطلاع علي الأعمال الإبداعية للأبناء والأشخاص من ذوي الإعاقة، مشيدة بما رأته من أعمال تكشف المواهب الإبداعية للأبناء والأشخاص وقدراتهم الكبيرة في الفنون التشكيلية.

 

كما شاركت القباج ندوة " دور الجمعيات في الاكتشاف المبكر وتهيئة الأسر والإعداد للدمج والنجاح فيه"، وذلك بحضور سهير عبد القادر رئيس مجلس إدارة مؤسسة أولادنا ومؤسس الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، ومها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل والمشرف العام على ملف الإعاقة والتأهيل، وممثلي جمعية كاريتاس مصر ، وجمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع، و الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد "التقدم"، ومؤسسة بصيرة لدعم ذوى الاحتياجات البصرية، حيث عرضت تلك الجمعيات والمؤسسات تجاربها في الاكتشاف المبكر للإعاقات وكيفية إعداد الأشخاص والأسر للدمج.

 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية تأهيل المجتمع وتنمية مهارات الأطفال ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم،  مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تشرف على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعي، و25 مركز تأهيل متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركز لغوي، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضاً من الجمعيات الأهلية ذات الصلة. 

 

وأضافت القباج أن هناك مؤسسات رعاية نهارية وأخري ليلية، ونطرح قريبا رعاية مؤقتة للأبناء، كي يتعاملوا مع أشخاص جديدة، مؤكدة  أن الوزارة لديها ٢٦ مركز تأهيل ، وسيتم زيادة ٢٠ مركزًا آخر من خلال المبادرة  الرئاسية " حياة كريمة" كي نصل لـ٤٦ مركزا، ونسعي لتنفيذ خريطة خدمات متكاملة كي لا نترك منطقة خالية من الخدمات، مشيرة إلي أن الرائدات الاجتماعيات يلعبن  دورًا مهمًا في توعية المواطنين، حيث وجه رئيس الجمهورية بزيادة أعدادهن لـ٢٠ ألف رائدة، ويتم تدريبهن علي توعية الأمهات بالاكتشاف المبكر للإعاقة، مؤكدة أن القيادة السياسية تتعامل بشفافية في قضايا الإعاقة وتتصدي بكل قوة وحسم للتنمر بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد على أهمية دمجهم وكفالة حقوقهم المتكاملة .

 

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك صناديق تدعم قضايا الإعاقة، فهناك الصندوق القومي للإعاقة، وصندوق عطاء، وهو أول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق احكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة، وصندوق دعم المشروعات للمؤسسات والجمعية الأهلية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أن الوزارة تسعي لتدشين موقع إلكتروني يجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة، ويساهم في الاستدلال على خدماتهم وتحديد أدوار كافة الجهات المعنية، خاصة أن قضايا الإعاقة ليست أسرية اجتماعية فقط، وإنما اقتصادية ولها انعكاسات اقتصادية علي الأسر.

 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أنه تم إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقام السيد رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية، وتم تسليم تلك الخطة للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

0df494b7-af65-4f60-9197-881e36606034
0df494b7-af65-4f60-9197-881e36606034
1b747a8a-d977-44bd-a9d1-29bec8f07b5d
1b747a8a-d977-44bd-a9d1-29bec8f07b5d
7e231612-6f76-4849-be2a-89f86150957c
7e231612-6f76-4849-be2a-89f86150957c
8b948864-3d5d-47ae-8276-3cc7ba0e3614
8b948864-3d5d-47ae-8276-3cc7ba0e3614
9e187f23-5593-4656-bdb0-32264dddf351
9e187f23-5593-4656-bdb0-32264dddf351
16ee561b-fe71-483d-8ffa-a21b191c0e9b
16ee561b-fe71-483d-8ffa-a21b191c0e9b
23f3d291-2ba3-40e7-bdab-8be1678ac656
23f3d291-2ba3-40e7-bdab-8be1678ac656
29ff21aa-be3b-4f67-88c2-133d0d796141
29ff21aa-be3b-4f67-88c2-133d0d796141
72ace644-f4cd-4d76-89a0-af3335d53e11
72ace644-f4cd-4d76-89a0-af3335d53e11
144e4515-60ac-46ad-b18c-b1e2c90fcdf5
144e4515-60ac-46ad-b18c-b1e2c90fcdf5
af68091e-f5ec-4400-a4ae-ef57084478fb
af68091e-f5ec-4400-a4ae-ef57084478fb
b15747e8-6745-4c73-a959-7ec5ddb01f0e
b15747e8-6745-4c73-a959-7ec5ddb01f0e
التضامن الاجتماعى الاكتشاف المبكر القدرات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتوقع مصير الملك تشارلز

هموت نفسي.. طفل يشنق نفسه في المنوفية بسبب خلافات مع شقيقته (القصة الكاملة)

الأهلي في ورطة.. مرتضى منصور يهدي كهربا إكسير الحياة في غرامة الزمالك

انهيار الذهب لمستويات غير متوقعة عالميًا.. كم وصل سعر عيار 21 الآن؟

أنا هموت ياصاحبي.. القصة الكاملة لإنهاء طفل حياته لخلاف مع شقيقته|تفاصيل مأساوية

عاشر جارته الطفلة بالعمرانية كـ «زوجة».. النيابة تتخذ هذا الإجراء

سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد إيلكت سبور في دوري أبطال أفريقيا

علي جمعة: سيدنا عيسى رفع إلى السماء منذ ساعة

ترشيحاتنا

ننشر حيثيات حكم رفض طعون 66 متهما بقضية فض اعتصام رابعة المسلح|انفراد

شاهد.. فيضانات ضخمة وعاصفة قوية تجتاح ولاية ألاسكا الأمريكية

من أعظم النعم.. رامي جمال للجمهور بعد العودة لزوجته: محظوظ بحبكم جدا

وزير الصحة: رصد عدم انتظام 40% من الأطقم الطبية بمستشفى أبوتيج النموذجي

فى حوارٍ خاص| رئيس الخدمات الزراعية : لن نتردد في إضافة حوافز جديدة لمزارعي القمح.. و5150 جنيها سعر ضمان القطن هذا الموسم..وندرس فكرة زراعة الشاى بمصر|فيديو وصور

روسيا تعلن عن خسائر فادحة لـ الجيش الأوكراني| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة جدا.. جورجينا بإطلالة تثير الجدل رفقة كرستيانو | شاهد

صدمة خالد زكى أثناء تشييع جثمان زوجته.. فيديو وصور

بالشورت.. بشرى تثير الجدل بإطلالة شبابية| شاهد

جاكت أسود.. إنجي علي تثير الجدل بعيد ميلاد شريف مدكور

فيديو

شاهد... عمرو الليثي ومنير مكرم في جنازة زوجة الفنان خالد زكي

صدمة خالد زكى أثناء تشييع جثمان زوجته.. فيديو وصور

الصلح خير.. تفاصيل عودة رامي جمال لزوجته

تفاصيل الجنازة الرسمية.. مراسم دفن الملكة اليزابيث الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ