قريبا.. أندية سيتى كلوب تقدم كتيبة أبطال للمنتخبات الوطنية بمختلف اللعبات

في زمن قياسي..

استطاعت أندية سيتى كلوب في زمن قياسى أن تحقق أحد أهم الأهداف التي تأسست لأجلها، وهو تفريخ أبطال يمثلون نواة لمنتخبات مصر في مختلف اللعبات الرياضية الوطنية في المستقبل القريب.

وبلا شك هناك كواليس وأسرار عديدة لتحقيق هذا النجاح الكبير في وقت قصير، أهمها دور أندية سيتى كلوب وجهودها في اكتشاف المواهب الجديدة فى كل الألعاب الرياضية من خلال الاعتماد على عدد من المدارس والأكاديميات الرياضية التى تساعد على ذلك.

وبالفعل تعاقدت سيتى كلوب مع عدد من الأسماء التى لها باع طويل فى الرياضات المختلفة، وعلى رأسها الكابتن سيد معوض والكابتن محمد عبد الجليل والكابتن أسماء عرابى والكابتن إبراهيم عبد الصمد وغيرهم لأكاديمية كرة القدم، والكابتن طارق لبيب رستم لأكاديمية السباحة، وكل من أحمد الأحمر، وحسن يسري، ومحمد ريشة لكرة اليد، والكابتن عمر برلسى للإسكواش، وطارق خيرى لكرة السلة، وكل من عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح وأنس أبو هاشم للكرة الطائرة.

كما ساهمت أندية سيتى كلوب في تفعيل مشروع الـ 1000 محترف، ودشنت شركة استادات الوطنية المالكة لأندية سيتى كلوب أكاديميات تابعة لها بالزقازيق والفيوم وسوهاج فى خطوة جديدة لإنشاء 15 أكاديمية للشركة بمختلف المحافظات، وذلك ضمن خطة إعداد محترفين حقيقين لتمثيل مصر في الأولمبياد ومختلف المحافل الدولية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ووفقا للمبادرة الوطنية.

وتعتمد رؤية أندية سيتى كلوب بالأساس على البحث والتنقيب عن المواهب في أقصى النقاط بعيدًا عن العاصمة من أجل خلق جيل من المحترفين الحقيقيين، وذلك من خلال لجان متخصصة وقياسات علمية وتسويق وهيكل إدارى، سواء عن طريق أكاديميات شركة استادات، أو أكاديميات أندية سيتى كلوب.

وتسعى أندية سيتى كلوب للوقوف على جميع الجوانب لإنجاح مشروع اكتشاف المواهب وتفريخ الأبطال في مختلف اللعبات، من خبراء في التدريب والتغذية مع استخدام مراكز الطب الرياضي لإجراء الفحوصات والقياسات المرتبطة بالمشروع للوصول لمنصات التتويج العالمية والدولية.

وهناك العديد من الأمثلة على نجاحات أندية سيتى كلوب في اكتشاف المواهب وتفريخ الأبطال، منها على سبيل المثال لا الحصر:

في لعبة التنس الأرضي

1- فريدة إسلام يحيى

مركز أول جمهورية

تحت ٩ سنوات - سماش الخمائل

2- عالية محمد عبد الرحمن

مركز ثانٍ جمهورية

تحت 10 سنوات - سبورتنج

3- عمر محمد منير

مركز ثانٍ جمهورية

تحت 9 سنوات - سماش الخمائل

4- هيا كريم حماد

مركز ثانٍ

9 سنوات - نادي الأمن المركزي

5 - سلمي علي الصواف

مركز ثانٍ جمهورية -

9 سنوات - المقاولون العرب

6- دارين محمد صلاح

سلميى إسلام يحيى

مركز ثالث زوجي

تحت 14 سنة - جرين ديزيرث

7-انضمام اللاعبة دارين محمد صلاح لمنتخب مصر تحت 12 سنة