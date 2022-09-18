"الثقافة.. حياة" .. شعار معرض زايد للكتاب ونجيب محفوظ شخصيته

تقيم مؤسسة زايد للإبداع والتنمية الدورة الثامنة من معرض زايد للكتاب، وذلك في الفترة من ١٢ أكتوبر٢٠٢٢وحتي ٢٤من الشهر ذاته، وذلك في قلب مدينة زايد بجوار كلية الهندسة فرع زايد.

ويشارك في تنظيم هذا الحدث جهاز مدينة الشيخ زايد ومجلس أمناء المدينة.



ويقام هذا الحدث الثقافي الهام برعاية من : الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



وضيف شرف هذه الدورة الجمهورية العربية السورية من خلال اتحاد الناشرين السوريين للتعريف بالثقافة السورية وتعزيز العلاقات الثقافية.



كما تم اختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ كشخصية المعرض.



ويقام علي هامش المعرض برنامج ثقافي متميز بمشاركة فاعلة لهيئة قصور الثقافة وندوات للمشروع الوطني للقراءاة، وبرنامج الثقافة السورية، وكذلك ندوات للاحتفال بالأديب العالمي نجيب محفوظ.



وتقام في عطلات نهاية الأسبوع حفلات صباحية للأطفال من زوار المعرض تتضمن عروض فنية وورش تعليمية للفئات السنية المختلفة.



جدير بالذكر أن اتحاد الناشرين العرب يشارك في هذا المعرض بجناح خاص للتعريف بالثقافة العربية وإقامة ندوات مهنية مختلفة.