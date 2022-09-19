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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البريد: إصدار طابع تذكاري بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة، الذي يوافق 19 سبتمبر من كل عام، وجاء هذا اليوم تخليدا لذكرى انتصار أهالي رشيد على الحملة الإنجليزية على مصر.


وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور شريف فاروق إن العيد القومى لمحافظة البحيرة يمثل يوم تصدي أهالي مدينة رشيد للعدوان الإنجليزي؛ لذا بادرت الهيئة بالمشاركة في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الهام.

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وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الطوابع التذكارية توثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث وتوثيقها.


جدير بالذكر أن مقاس الطابع (5 سم في 6 سم) متعدد الألوان ومؤمن ضد التزييف، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.

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