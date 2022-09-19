تعرف على موعد المباراة الأولى لـ كولر مع الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أولى مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد بمواجهة بتروجت في استاد مختار التتش بعد غد الأربعاء.

وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الفريق سيخوض ثلاث مباريات ودية مع بتروجت وأسوان وطلائع الجيش.

وحدد الجهاز الفني مواجهة بتروجت يوم 21 سبتمبر الجاري ثم أسوان يوم 25 قبل أن يخوض مباراة طلائع الجيش بإستاد السلام يوم 29 سبتمبر الجاري، ولم يقرر الجهاز الفني إن كان سيكتفي بالمباريات الودية الثلاث أم سيخوض مباراة رابعة يوم 2 او 3 أكتوبر المقبل قبل خوض مباراة دور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها 7 اكتوبر .

ويواصل الفريق الأحمر معسكره المفتوح بالقاهرة حيث يطبق نظام اليوم الكامل والذي يتطلب الحضور لإستاد مختار التتش في السابعة صباحاً والمغادرة الثامنة مساء، ويتواجد الفريق صباحاً قبل أن يعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة ثم المران الأول ويكون بدني في التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ساعتين قبل أن يحصل اللاعبين علي راحة لمدة ساعة ثم يتوجهواً لإحد الفنادق القريبة من ملعب التتش لتناول وجبة الغذاء ثم العودة لخوض تدريب خفيف في الجيم قبل أن يتجمعوا من جديد في الخامسة مساءاً لخوض مران أخير في الملعب ثم الإنصراف إلي المنازل.

وركز كولر في التدريبات الأخيرة علي زيادة معدلات اللياقة البدنية لدي اللاعبين ومنحهم جرعات فنية وتحفيظهم بعض الخطط التي سيلعبوا بها الموسم الجديد، ويشهد مران الفريق غيابات بالجملة تتمثل في لاعبي المنتخب الأول والإوليمبي وكذلك اليو ديانج الذي سافر للإنضمام لمنتخب بلاده مالي وعلي معلول الذي غادر للتواجد مع منتخب نسور قرطاج.