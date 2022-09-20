باعوها في السوق السوداء.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم عملات أجنبية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، نجح رجال المباحث في القبض علي ٣ تجار عملة لاتجارهم في النقد الأجنبى، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة .

وكان المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول قد تمكن من ضبط 3 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة ملاكى، وعثُر بحوزتهم على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية وعدد من إيصالات الإيداع البنكية.

واعترفوا أمام العقيد علاء خلف الله مفتش المباحث بمزاولتهم نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأمر اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.