أخبار التكنولوجيا|سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي s23 samsung.. خصم 6000 جنيه على جهاز iPad من Apple

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

إذا كنت تفكر في شراء جهاز iPad فإن هذه هي أفضل فرصة من جهاز iPad التابع لشركة آبل Apple.

تعرضت شركة أوبر Uber لاختراق الأسبوع الماضي ، واستطاعت الشركة اليوم في التوصل إلى المسئول عن حادثة الاختراق.

تستعد شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية العملاقة لإطلاق أحدث هاتف سامسونج جالاكسي S23، ومنذ أن تم الإعلان من قبل الشركة حول الهاتف الجديد بدأ الكثير البحث حول المواصفات وما هي الأسعار.

تعتبر خدمة Google Photos هي خدمة تخزين سحابي للصور والفيديوهات وبطبيعة الحال هي مرتبطة مع حسابك على جوجل مثل كل خدمات جوجل الأخرى, كما أنه يمكن أن تجد تطبيق Google Photos مثبتا على هاتفك أندرويد حيث يعمل كمعرض صور بشكل رئيسي.