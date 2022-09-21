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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي s23 samsung.. خصم 6000 جنيه على جهاز iPad من Apple

سعر ومواصفات سامسونج
سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي s23 samsung..خصم 6000 جنيه على ج

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

فرح أولادك..خصم 6000 جنيه على جهاز iPad من Apple

 

إذا كنت تفكر في شراء جهاز iPad فإن هذه هي أفضل فرصة من جهاز iPad  التابع لشركة آبل Apple.

 

امسح التطبيق فورا..تطبيق أوبر يعلن تعرضه لاختراق من عصابة

 

تعرضت شركة أوبر Uber لاختراق الأسبوع الماضي ، واستطاعت الشركة اليوم في التوصل إلى المسئول عن حادثة الاختراق.

 

قاهر الآيفون..سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي s23 samsung

 

تستعد شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية العملاقة لإطلاق أحدث هاتف سامسونج جالاكسي S23، ومنذ أن تم الإعلان من قبل الشركة حول الهاتف الجديد بدأ الكثير البحث حول المواصفات وما هي الأسعار.

 

طريقة نقل صور جوجل إلى حساب آخر

 

تعتبر خدمة Google Photos هي خدمة تخزين سحابي للصور والفيديوهات وبطبيعة الحال هي مرتبطة مع حسابك على جوجل مثل كل خدمات جوجل الأخرى, كما أنه يمكن أن تجد تطبيق Google Photos مثبتا على هاتفك أندرويد حيث يعمل كمعرض صور بشكل رئيسي.

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