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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستوى عال من الرفاهية.. الحافلات الكهربائية بشرم الشيخ

الحافلة الكهربائية
الحافلة الكهربائية

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  خط سير الحافلات التي يتم تشغيلها خلال انعقاد مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022، واستقل المحافظ ومرافقيه أحد الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي خلال مدة الجولة، وأشار العميد حسن فخري الحو مدير إدارة المرور بجنوب سيناء أن هناك 200 محطة مخصصة لعدد 260 اتوبيس تعمل بالغاز والكهرباء، بمدينة شرم الشيخ خلال فترة انعقاد المؤتمر.

واستمع المحافظ لشرح عن تلك الحافلات حيث تتمتع هذه  بمستوى رفاهية عالي ومستوى عالي من الجودة بالإضافة الى تمتعها بمستوى صفر انبعاثات بالإضافة الى وجود واي فاي وشواحن الهواتف المحمولة، وشاشات عرض داخلية، ومرايات إلكترونية للسائق، ومنحدر مؤهل لصعود ذوي الهمم وأماكن مخصصة لهم داخل الاتوبيس .

كما يوجد نظام تنبيه السائق من الركاب بأماكن النزول وكذلك عدد 6 كاميرات (3 داخلية و  3 خارجية) ويعمل بالغاز ومزودة بأجهزة إلكترونية تشمل أنظمة معلومات الركاب.

وتفقد المحافظ خلال الجولة المنطقة الخضراء وهي المنطقة المخصصة للحكومة المصرية وتتناول خلال انعقاد المؤتمر مجموعة من الأحداث خاصة بالقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية، وتفقد المنطقة الزرقاء وهي المنطقة الدولية و التي تتبع الأمم المتحدة وتشرف عليها وتتم فيها المفاوضات ولمصر جناح فيها يمثل الدولة لعرض قصص النجاح الخاصة بالمشروعات القومية المختلفة.

وتفقد محافظ جنوب سيناء خلال الجولة اعمال رفع كفاءة النصب التذكاري للطائرة الفرنسية بشرم الشيخ، واعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ،والعميد حسن فخري الحو مدير مرور جنوب سيناء، وممثلى الجهاز التنفيذي للمدينة، وممثلي وزارة النقل.

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تشغيل حافلات شرم الشيخ الكهربائية شبكة واي فاي جنوب سيناء

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