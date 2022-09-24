احتفالية لتكريم الطلاب حفظة القرآن الكريم بالهرم

نظم "مسجد الرحمن" بشارع العروبة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، مساء اليوم السبت، احتفالية لتكريم الطلاب حفظة القرآن الكريم بالمنطقة وتم توزيع شهادات التقدير والهدايا العينية علي الفائزين.



وقال الشيخ عبدالله مصطفى إمام وخطيب المسجد والمسئول عن مسابقة (حفظ القرآن)، إن الاحتفالية تأتي لتشجيع أبنائنا وبناتنا علي حفظ كتاب الله وفهم تعاليم الإسلام السمحة.



وأكد أنه شارك في المسابقة عدد كبير من الطلاب والطالبات من كافة الأعمار ومختلف المراحل الدراسية.



وأشار إلى استمرار تحفيظ القرآن لأبناء الحي، في أثناء الدراسة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بدلا من أربعة أيام في الإجازة الصيفية.



وأوضح الشيخ عبدالله أنه شارك في الاحتفالية ولجنة اختبار الطلاب عدد من مسئولي مديرية الأوقاف بالجيزة.



ومن ضمن الطلاب المكرمين: أحمد جمال أبوالدهب وتامر جمال أبوالدهب وإياد جمال أبوالدهب ونورا أحمد وبلال أحمد.