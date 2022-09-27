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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حسن مصطفى عن استضافة مصر لأولمبياد 2036: مستعدين نشمر وندخل المطبخ.. فيديو

حسن مصطفي
حسن مصطفي

أكد الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عضو اللجنة الأولمبية الدولية، أنه سعيد بلقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن اللقاء كان مفيدا ومثمرا على مستوى عال، مؤكدا أن مصر قادرة على استضافة الأولمبياد وهذا بشهادة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورأيه في المنشآت المبنية على أعلى مستوى.

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وأضاف «حسن مصطفى» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» المذاع علي قناة «ام بي سي مصر»، أن الرئيس السيسي تحدث عن استضافة مصر لأولمبياد 2036، مضيفا أنه طالب خلال لقائه مع الرئيس بموافقة استضافة مصر لـ أولمبياد 2036، قائلا: «يا سيادة الرئيس بس أنت توافق واحنا مستعدين نشمر وندخل المطبخ» ، ليرد الرئيس السيسي: «أدخل المطبخ يا سيدي».

مصر نظمت 166 حدثا رياضيا

وأشار رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عضو اللجنة الأولمبية الدولية، إلى أن مصر نظمت 166 حدث رياضي عالمي على مستوى العالم، موضحا أن مصر نظمت كأس العالم للكراسي المتحركة لأصحاب الهمم وحصلت مصر على الميدالية الفضية وهو أول بطولة على مستوى العالم والتنظيم كان على أعلى مستوى وأداء كان جيدا.

وأوضح أن زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لم تستغرق سوى يومين فقط زار فيها مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية والاهرامات، موضحا أن العالم به 5 قارات والقارة الوحيدة التي لم تستضيف الأولمبياد هي القارة الأفريقية.

وطالب الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عضو اللجنة الأولمبية الدولية، الالتزام بالنص الرياضي، لأن الرياضة أخلاق واحترام المنافس، والقدوة لابد ان يكون مثال للشباب واللاعبين الناشئين، لافتا إلى أن الرياضة منافسة شريفة لابد الرياضيين يكونوا على خلق يحتذى به الشباب الرياضي الصغير.

اللجنة الاولمبية حسن مصطفي الرئيس السيسي توماس باخ القارة الافريقية

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