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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمد شعبان بعد التأهل إلى مستر أولمبيا: أعاني من انزلاق غضروفي

صدى البلد

قال محمد شعبان لاعب فريق كوسكواد لكمال الأجسام والمتأهل إلى بطولة مستر أولمبيا، إنه شارك في بطولة كاليفورنيا في نهاية مايو الماضي وحصل على المركز الثاني، بعدها بأسبوع سافر إلى كندا وخاض منافسات تورنتو وحصل على المركز الأول.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق زووم برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى، أنه أصيب بانزلاق غضروفي، وكان من الصعب عليه أن يستكمل المنافسات، ونصحه الأطباء بالخضوع لجراحة، لكن هذا يعني أن مشواره الرياضي انتهى، لكنه أصرّ على استكمال اللعب والظهور بشكل جيد.

وتابع: "أصعب ما واجهته أن ألم الانزلاق الغضروفي كان يزيد أثناء اللعب، وكنت ألعب مع بيج رامي في نفس النادي قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نحن أصدقاء من زمان وننافس بعض حاليا، وفي تواصل بيننا دائما، والمنافسة شريفة بيننا".

 

 


 

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