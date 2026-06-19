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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الجزائري يشكو حكم مباراة الأرجنتين للفيفا

الجزائر
الجزائر
قسم الرياضة

أفادت تقارير صحفية، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، احتجاجًا على ما وصفه بـ“أحداث تحكيمية مثيرة للجدل” رافقت مباراة منتخب الجزائر أمام الأرجنتين.

صحيفة “كومبيتسيون” الجزائرية، فقد طلب رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي توضيحًا رسميًا بشأن عدم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في لقطة تدخل ليونيل ميسي على المدافع عيسى ماندي، والتي اعتبرها الجانب الجزائري تستحق مراجعة وقد تصل إلى الطرد.

وأشارت إلى أن الحكم اكتفى باحتساب خطأ لصالح الجزائر دون إشهار أي بطاقة في وجه ميسي، رغم قربه من اللقطة، كما لم يتدخل حكام تقنية الفيديو لدعوته لمراجعة القرار.

وأوضحت أن الشكوى الجزائرية تضمنت اعتراضًا على لقطة أخرى، تتعلق بتدخل وصفته بـ“الاعتداء” من الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر على لاعب الوسط إبراهيم مازا، دون أن تُتخذ بحقه أي عقوبة.

اتحاد الجزائر 

واختتمت أن الاتحاد الجزائري يرى أن هذه القرارات التحكيمية كان لها تأثير مباشر على مجريات المباراة، معتبرًا أن المنتخب كان قادرًا على العودة في النتيجة، خصوصًا في حال إكمال المنافس اللقاء منقوصًا عددياً لفترة طويلة.

الاتحاد الجزائري الأرجنتين فيفا

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