موقع إسباني يشيد بموهبة نجم منتخب مصر.. تفاصيل

أفاد موقع ARA الكتالوني أن المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم بات أحد أبرز الأسماء الصاعدة في بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب التقرير، فإن حمزة عبد الكريم، المولود عام 2008، انضم إلى فريق برشلونة تحت 19 عاماً على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من النادي الأهلي، قبل أن يُفعّل النادي خيار الشراء مقابل 1.5 مليون يورو، في خطوة تعكس ثقة الإدارة الفنية في موهبته المستقبلية.

وأشار إلى أن اللاعب شارك لأول مرة مع الفريق في 8 مارس الماضي، وتمكن من تسجيل هدف في ظهوره الأول أمام هويسكا، قبل أن يواصل مسيرته التصاعدية بشكل سريع وصولاً إلى مشاركته الأولى في كأس العالم يوم الإثنين الماضي، ليصبح أحد أصغر 5 لاعبين في البطولة.

موهبة استثنائية

ولفت التقرير إلى أن “مسيرة اللاعب شهدت قفزة غير مسبوقة، إذ انتقل خلال 9 أشهر فقط من المشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما، إلى الظهور في كأس العالم للمنتخبات الأولى”، في تطور اعتبره كثيرون دليلاً على موهبة استثنائية يترقبها برشلونة والمدرب هانسي فليك عن كثب.