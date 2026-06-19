ماكرون: الأوروبيون مستعدون للمساهمة في تنفيذ الاتفاق بين واشنطن وطهران

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدول الأوروبية مستعدة للمساهمة في تنفيذ الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن نجاح هذا المسار يمثل فرصة مهمة لخفض التوترات الإقليمية وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، شريطة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق ومواصلة الجهود الدبلوماسية خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت تصريحات ماكرون؛ في أعقاب الترحيب الأوروبي بالتفاهم الذي أُعلن بين واشنطن وطهران، حيث شدد على أن الاتفاق لا ينبغي أن يبقى إطاراً نظرياً، بل يجب أن يتحول إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، تضمن تحقيق أهدافه السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأوضح أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين على استعداد لتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المسار، سواء عبر المشاركة في الجهود الدبلوماسية، أو من خلال المبادرات الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار الإقليمي.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الدول الأوروبية تنظر إلى الاتفاق باعتباره فرصة لإطلاق مرحلة جديدة من الحوار حول القضايا الأمنية والنووية في المنطقة، مؤكداً أن منع انتشار الأسلحة النووية والحفاظ على أمن الملاحة الدولية يمثلان من بين الأولويات الأساسية للمجتمع الدولي.

كما أبدى استعداد بلاده للمساهمة في الجهود المرتبطة بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز ودعم أي ترتيبات دولية تنبثق عن الاتفاق.

وفي السياق ذاته، أكدت بيانات أوروبية مشتركة أن عدداً من الدول الأوروبية الكبرى مستعد للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل ضمان التنفيذ الفعلي للتفاهمات المعلنة، مع التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية دائمة ومستدامة تعزز الأمن الإقليمي وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي.

كما جددت هذه الدول دعمها لسيادة لبنان واستقراره وأهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع أي تصعيد جديد في المنطقة.