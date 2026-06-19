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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هولندا تعلن إرسال سفينة حربية إلى مضيق هرمز لحماية الملاحة البحرية

مضيق هرمز
مضيق هرمز
القسم الخارجي

أعلنت الحكومة الهولندية عزمها إرسال سفينة حربية إلى منطقة مضيق هرمز؛ للمشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى ضمان أمن الملاحة البحرية وحماية خطوط التجارة العالمية، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة وما يرافقها من مخاوف بشأن سلامة حركة السفن التجارية وناقلات الطاقة.

ويأتي القرار الهولندي، في وقت يكتسب فيه مضيق هرمز أهمية متزايدة على الساحة الدولية، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية. 

وتؤكد لاهاي أن نشر القطعة البحرية يهدف إلى المساهمة في مراقبة الوضع الأمني وتعزيز حرية الملاحة وفق القانون الدولي، دون أن يكون جزءاً من أي عمليات هجومية أو تصعيد عسكري.

وبحسب تصريحات رسمية، ستعمل السفينة الحربية ضمن إطار التعاون مع الشركاء الأوروبيين والدوليين المعنيين بأمن الممرات البحرية، حيث تسعى عدة دول إلى تعزيز وجودها البحري في المنطقة لمواجهة المخاطر المحتملة التي قد تهدد حركة التجارة العالمية. كما شددت السلطات الهولندية على أن المهمة تركز على الردع والمراقبة وتبادل المعلومات الأمنية، بما يضمن حماية السفن المدنية والعاملين في قطاع النقل البحري.

ويأتي هذا الإعلان؛ في ظل مرحلة حساسة تشهدها منطقة الخليج، حيث تتابع الدول الأوروبية عن كثب التطورات المرتبطة بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تأثير النزاعات الإقليمية على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

الحكومة الهولندية سفينة حربية مضيق هرمز خطوط التجارة العالمية حركة السفن التجارية

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