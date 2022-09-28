صورة غير متوقعة لـ ياسمين عز تثير السوشيال ميديا| شاهد

تصدرت الإعلامية ياسمين عز، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب نشر العديد من الصور القديمة لها، والتي تكشف تغير ملامحها بشكل كبير.

وتعد الإعلامية ياسمين عز، من الإعلاميات اللواتي يدلين بالعديد من التصريحات المختلفة والمثيرة للجدل.

وتحرص ياسمين عز على مشاركة جمهورها الكثير من الصور المختلفة والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتفضل ياسمين عز، ارتداء الملابس الأنيقة والمميزة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما تميل إلى ارتداء الفساتين المميزة، والملابس الكلاسيكية التي تبرز جمال أنوثتها.

وتختار ياسمين عز، الألوان البنية الناعمة لشعرها الطويل لتتناسب مع جمال ملامحها.

كما تفضل ياسمين عز الألوان الناعمة في المكياج التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة.

وإليكم صور ياسمين عز