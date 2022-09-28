عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صورة غير متوقعة لـ ياسمين عز تثير السوشيال ميديا| شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز

تصدرت الإعلامية ياسمين عز، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب نشر العديد من الصور القديمة لها، والتي تكشف تغير ملامحها بشكل كبير.

 

txt

هاف ستومك.. فرح الزاهد بإطلالة كلاسيكة تكشف إنوثتها| شاهد

txt

بالكاجوال الجريء.. مي الغيطي تخطف الأنظار على إنستجرام

 

وتعد الإعلامية ياسمين عز، من الإعلاميات اللواتي يدلين بالعديد من التصريحات المختلفة والمثيرة للجدل. 

وتحرص ياسمين عز على مشاركة جمهورها الكثير من الصور المختلفة والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. 

وتفضل ياسمين عز، ارتداء الملابس الأنيقة والمميزة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما تميل إلى ارتداء الفساتين المميزة، والملابس الكلاسيكية التي تبرز جمال أنوثتها.

وتختار ياسمين عز، الألوان البنية الناعمة لشعرها الطويل لتتناسب مع جمال ملامحها.

كما تفضل ياسمين عز الألوان الناعمة في المكياج التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة.

وإليكم صور ياسمين عز 

ياسمين عز 
ياسمين ياسمين عز صور ياسمين عز إطلالات ياسمين عز اخبار ياسمين عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحقوا اشتروا| موجة انخفاض تجتاح سوق الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21

انهيار قوي لـ الذهب عالميًا.. وسعر عيار 21 في مصر مفاجأة

حجم انتقالات غريب .. مدحت شلبي ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

بالأسماء الأهلي يحسم صفقتين جديدتين والإعلان الرسمي خلال ساعات

الفرح تحول لمأتم.. القصة الكاملة لوفاة صديقة عروس البحيرة أثناء الزفة

عودة رمضان صبحي للأهلي من جديد.. فرمان حاسم من الخطيب.. تفاصيل

اليوتيوبر إبرهيم تيك توك يواجه 4 اتهامات والعقوبة تصل للسجن 3 سنوات

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

موضوعات متعلقة

كاش مايوه .. لقاء الخميسي تتألق في إطلالة جذابة.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. نوع من الأسماك لا يصلح للاستخدام الآدمي.. إطلالات لافتة لـ مي عز الدين

هاف ستومك.. فرح الزاهد بإطلالة كلاسيكة تكشف إنوثتها| شاهد

بالكاجوال الجريء.. مي الغيطي تخطف الأنظار على إنستجرام

الخيانة سبب الطلاق.. 10 صور أثارت الجدل لمنة عرفة| شاهد

شكلها متغير.. زوجة أحمد سعد تفاجئ متابعيها من أمام الكعبة| شاهد

فستان كاجوال.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها على إنستجرام| شاهد

بالتاتو والفوشيا.. نيكول سابا بإطلالة لافتة على إنستجرام|شاهد

ترشيحاتنا

بيان عاجل من اتحاد الكرة التونسي بحول واقعة العنصرية ضد لاعبي البرازيل

وكيل صحة الشرقية يكشف تفاصيل مصرع 4 طلاب بطب فاقوس وإصابة الخامس

وقت الأعاصير.. كوبا في ظلام دامس بسبب "إيان" |ماذا يحدث؟

دماء وآثار ضرب على الوجه والرأس .. مقتل مصري بالكويت

5 مواسم .. ثنائى منتخب مصر للشباب ينضمان إلى الأهلي

رئيس الشيشان يكشف عن تفاصيل الهجوم الأوكراني على دونيتسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غير متوقعة لـ ياسمين عز تثير السوشيال ميديا| شاهد

مشكلة صحية شائعة تصيبك بـ 4 أمراض قاتلة

كاش مايوه .. لقاء الخميسي تتألق في إطلالة جذابة.. شاهد

القاتل الصامت.. تحذير من استخدام الصلصة المعلبة

فيديو

وزير الدفاع: ذكرى وفاة الزعيم عبد الناصر نموذج للأجيال القادمة في الكفاح والتضحية.. فيديو وصور

زار مجمع توازن الصناعي.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته للإمارات

رفض الزمالك.. حقيقة توسط حسن حمدي لعودة رمضان صبحي للأهلي وموقف الخطيب/فيديوجراف

يصيب الكبار والصغار.. نجوم أصيبوا بمرض الزهايمر ورحلوا به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ