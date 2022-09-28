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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نفاد التذاكر.. عبدالمجيد عبدالله يقرر إحياء حفل إضافي بالبحرين |15 أكتوبر

عبد المجيد عبدالله
عبد المجيد عبدالله

نفذت تذاكر حفل الفنان عبد المجيد عبدالله، المرتقبة في دولة البحرين المقرر إقامته يوم 14 أكتوبر المقبل، وذلك بعد ساعة فقط من طرح تذاكر الحفل. 

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن حفل اضافي للفنان عبد المجيد عبدالله، في البحرين، يوم 15 أكتوبر المقبل. 

ويترقب الفنان عبد المجيد عبدالله، احياء حفل غنائي له على مسرح الدانة، في دولة البحرين، وذلك يوم 14 أكتوبر المقبل.

إصابة عبد المجيد عبدالله بمرض المانير

يشار إلى أنه قبل عدة أشهر، كشف الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله -خلال حفله قبل أشهر بالعاصمة السعودية الرياض- عن إصابته بمرض المانير إلتهابات الأذن الداخلية المسببة للدوخة. 

وظهر عبد المجيد عبدالله، في مقطع فيديو من حفل الرياض أمس، وهو بجوار فنان العرب محمد عبده، وطالب «عبد المجيد» جمهوره بالدعاء له بالشفاء، قائلًا: «ادعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني إلتهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم لازم أقف بكامل صحتي عشان استمتع معاكم في نفس الوقت ف ادعولي»، ليمازحه محمد عبد، بقصد التهوين عليه قائلًا: «يعني كيف الدوخة تجيلك كده ولا كده.. لو أصقعك وحدة على أذانيك ما يصير». 

أحدث أعمال عبد المجيد عبدالله

وفي شهر أغسطس عام 2021 الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبدالله، ألبومه الأخير عالم موازي، ويضم الألبوم (22 أغنية) هي من إنتاج وتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات" تأتي بعد غياب 7 سنوات عن إصدار ألبوم غنائي.

تفاصيل ألبوم عالم موازي لـ عبد المجيد عبدالله

يتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، اول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك».

ويتعاون عبد المجيد عبدالله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان». 

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