طارق يحيى: ريبيرو تأخر في التغييرات.. وأفشة لم يكن في مستواه أمام مودرن سبورت

انتقد طارق يحيى، نجم الكرة المصرية السابق، أداء البرتغالي خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، مؤكدًا أنه يعاني من مشكلة في قراءة المباريات، وهو ما ظهر خلال مواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز.

وقال يحيى، في تصريحات لبرنامج «بلس 90» على قناة «النهار»: "محمد مجدي أفشة لم يكن في أفضل حالاته، وكان من الأفضل جلوسه على مقاعد البدلاء، كما أن تشكيل الأهلي لم يكن موفقًا، وكان الأنسب الدفع بأشرف داري في الدفاع نظرًا لطوله وقدرته على التعامل مع الكرات العالية".

وأضاف: "كان يجب إشراك أشرف بن شرقي مبكرًا، لما يمتلكه من حلول فردية يمكنها فك التكتلات الدفاعية في ظل ضيق المساحات، وأحيي مجدي عبدالعاطي مدرب مودرن سبورت على المستوى المميز الذي قدمه فريقه في المباراة".