قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
وزير الأوقاف: مساعي الاحتلال المفضوحة نحو القتل والتجهير غير خافية على أحد
محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات
خالد بيومي ينتقد ريبيرو بعد تعادل الأهلي مع مودرن سبورت
أسعار الذهب اليوم الأحد 10- 8-2025 في مصر
مفاجأة كبيرة.. لقاء محمد رمضان مع زوجة نجل الرئيس الأمريكي | القصة الكاملة
البلوجر لوشا هدد أمن وسلم واستقرار ووحدة المجتمع .. تفاصيل
بسبب بوست به إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. أستاذ طب المنصورة يواجه هذه العقوبة
العثور على جثة تاجر مواشي بعد سرقة أمواله في محجر بصحراء الأقصر
سوزي الأردنية سحبته معاها الحبس.. البلوجر مونلي ينتظر مصيرا أسود
أذكار الصباح كاملة.. لا تتكاسل عنها واغتنم فضلها
بداية مفاجئة للأهلي في الدوري المصري.. وتعليق مثير من ريبيرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مشروبات سحرية لعلاج الكحة وطرد البلغم

الكحة
الكحة
ريهام قدري

قد يعاني البعض من الكحة بسبب تغيرات الجو وإليك قائمة بمشروبات فعّالة للتخفيف من السعال. 

١. الزنجبيل بالعسل والليمون

الزنجبيل يساعد في تهدئة التهيّج والالتهاب في الحلق، والعسل يُعرف بخصائصه المهدئة، أمّا الليمون فيمدّ الجسم بفيتامين "ج" المقوي للمناعة.

طريقة التحضير: تُنقع شرائح الزنجبيل الطازج في ماء مغلي مدة خمس دقائق، ثم يُصفّى ويُضاف إليه عصير ليمون وملعقة عسل طبيعي.


٢. الحليب بالكركم

الكركم يحتوي على مركبات مضادّة للبكتيريا والفيروسات، والحليب الدافئ يخفف من تهيّج الحلق.

طريقة التحضير: نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم تُذاب في كوب من الحليب الدافئ، ويمكن إضافة العسل للتحلية.


٣. مغلي الزعتر

الزعتر يساعد على إذابة البلغم وفتح الشعب الهوائية.

طريقة التحضير: تُغلى ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف في كوب ماء لمدة خمس دقائق، ثم يُصفّى ويُحلّى بالعسل.


٤. مشروب اليانسون

اليانسون يعمل كمهدئ طبيعي للسعال ويسهّل التنفّس.

طريقة التحضير: يُغلى اليانسون في ماء ثم يُشرب دافئًا، ويمكن إضافة العسل بدل السكر.


٥. الشاي بالنعناع

النعناع يحتوي على مادة المنثول التي تساعد على فتح مجرى التنفس والتقليل من السعال.

طريقة التحضير: تُضاف أوراق النعناع إلى الشاي أو تُنقع في ماء مغلي وتشرب دافئة.


 وإذا استمر السعال أكثر من أسبوعين أو كان مصحوبًا بحرارة مرتفعة أو ضيق في التنفس، فينبغي مراجعة الطبيب فورًا.

المصدر Verywell health 

الكحة علاج الكحة مشروب للكحة كحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

غسيل أموال

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

أرشيفية

البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها

أنغام

لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية

ترشيحاتنا

مصحف

شرح حديث «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»

الصلاة

أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم

القرآن الكريم

رئيس جامعة الأزهر يوضح إعجاز قرآني في "ليبلونكم الله بشيء من الصيد"

بالصور

محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات

مونلي
مونلي
مونلي

بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو أديب فى الساحل الشمالى

بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى
بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى
بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية
بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية
بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد