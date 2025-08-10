مشروبات سحرية لعلاج الكحة وطرد البلغم

قد يعاني البعض من الكحة بسبب تغيرات الجو وإليك قائمة بمشروبات فعّالة للتخفيف من السعال.

١. الزنجبيل بالعسل والليمون

الزنجبيل يساعد في تهدئة التهيّج والالتهاب في الحلق، والعسل يُعرف بخصائصه المهدئة، أمّا الليمون فيمدّ الجسم بفيتامين "ج" المقوي للمناعة.

طريقة التحضير: تُنقع شرائح الزنجبيل الطازج في ماء مغلي مدة خمس دقائق، ثم يُصفّى ويُضاف إليه عصير ليمون وملعقة عسل طبيعي.



٢. الحليب بالكركم

الكركم يحتوي على مركبات مضادّة للبكتيريا والفيروسات، والحليب الدافئ يخفف من تهيّج الحلق.

طريقة التحضير: نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم تُذاب في كوب من الحليب الدافئ، ويمكن إضافة العسل للتحلية.



٣. مغلي الزعتر

الزعتر يساعد على إذابة البلغم وفتح الشعب الهوائية.

طريقة التحضير: تُغلى ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف في كوب ماء لمدة خمس دقائق، ثم يُصفّى ويُحلّى بالعسل.



٤. مشروب اليانسون

اليانسون يعمل كمهدئ طبيعي للسعال ويسهّل التنفّس.

طريقة التحضير: يُغلى اليانسون في ماء ثم يُشرب دافئًا، ويمكن إضافة العسل بدل السكر.



٥. الشاي بالنعناع

النعناع يحتوي على مادة المنثول التي تساعد على فتح مجرى التنفس والتقليل من السعال.

طريقة التحضير: تُضاف أوراق النعناع إلى الشاي أو تُنقع في ماء مغلي وتشرب دافئة.



وإذا استمر السعال أكثر من أسبوعين أو كان مصحوبًا بحرارة مرتفعة أو ضيق في التنفس، فينبغي مراجعة الطبيب فورًا.

المصدر Verywell health