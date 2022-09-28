خالد الجندى : لا يوجد تدين يخسّر العبد وطنه .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التدين الذى يجعل العبد يخسر وطنه، فهذا تدين مزيف، لافتا إلى أن التدين الحقيقى ما يعمل على حفظ الوطن.

وروى الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاربعاء، حوار دار بينه وبين احد الإخوان الإرهابية، قائلا: "سألني واحد من الإخوان لماذا أنت ضد الإخوان ؟

فسألته .. هل أنا كمسلم ينقصني عن الإخواني أى شيئ ؟! .. فسكت و لم يرد!!

فسألته .. هل تعاليم البنا و قطب تختلف عن تعاليم رسول الله في شيء ؟! .. فسكت و لم يرد!!

فسألته .. هل يوجد في الإسلام السمع ‏و الطاعه العمياء لبشر ؟! .. فسكت و لم يرد!!

فسألته .. هل جماعة الاخوان هم جماعة المسلمين أم جماعه من المسلمين ؟! .. فسكت و لم يرد!!

فسألته .. هل من مصلحة الإسلام ان ينغلق جزء من الامه في جماعه و يقصي الآخرين باسم الدين ؟! .. فسكت و لم يرد!!

فسألته .. هل يوجد في الإسلام مبدأ ‏الغايه تبرر الوسيلة ؟! .. فسكت و لم يرد!!

فقلت له

ديني عمره ١٤٤٠سنه .. جماعتك عمرها 85 سنه

ديني الي يوم الدين .. جماعتك الي زوال .

سيدي رسول الله ،سيدك هو المرشد .

دينى بيقولك أن هدم الكعبة أهون عند الله من قتل إنسان أيا كانت ديانته او بدون ديانة.



الجماعة بتقتل المسلمين وتقول ‏عليهم كفرة وبتقتل المسيحيين وبتستحل دمائهم ايضا وكل من هو خارج الجماعة فهو غير مكتمل الايمان.

اقول اللهم توفني على الاسلام .. انت تقول اللهم توفني على الاخوان .

ديني يدعو الي المحبه والرحمه .. جماعتك تدعو للفرقه و الفتنة.

ديني يدعو للتفكـــير .. جماعتك تلغي العقل السمع والطاعة، مما سبق عرضه نستخرج منها التالي.. أنا مسلم .. أنت إخوان ".

